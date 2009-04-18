گردهمایی مدیران اقتصادی استانداریهای کشور در بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر دربیرجند، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های وزارت کشور ظهر شنبه در این گردهمایی با اشاره به آغاز خدمات ‌رسانی به خراسان جنوبی از سال 83 گفت: ما باید نگاه غیرشاخص را تبدیل به نگاه شاخص کنیم.

محمدرضا صالحی افزود: همه شاخص‌های اقتصادی در هر استانی رتبه یک را ندارند و اگر شاخصی در همه ابعاد داشته باشیم می توانیم بگوییم آن مسئول و مدیر موفق عمل کرده ‌اند و هر استانی بین شش تا 10 فعالیت را ارائه داده است که شناسایی کردیم.

به گفته وی استان خراسان جنوبی نخستین استانی است که هشت فعالیت اقتصادی روزمره و 12 فعالیت پیشرو داشته است که امروز به امضای استاندار رسیده است.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ های وزارت کشور از مدیران اقتصادی خواست با توجه به ویژگی‌های امسال گزارشات تنظیم بازار را هر پنجشنبه برای دفتر هماهنگی امور اقتصادی ارسال و گزارش اقتصادی را هر سه ماه تحویل دهند.

صالحی خوشه صنعتی را یکی از مهمترین برنامه‌ های اقتصادی کشور عنوان و تصریح کرد: در این بخش باید در کل کشور به طور علمی و اجرایی تحقیق شود که در راستای این برنامه سفر و بازدید مدیران به خارج و داخل کشور و برگزاری کلاس آموزشی انجام می ‌شود.

استاندار خراسان جنوبی نیزدر این جلسه با بیان اینکه در فصل چهار قانون اساسی به صورت جامع و کامل به مباحث اقتصادی پرداخته شده است، گفت: در اصل 43 قانون اساسی وظایف حاکمیت و شیوه دخالت حاکمیت در اقتصاد را تبیین می‌ کند.

سیدصولت مرتضوی مهم‌ترین بحث را در دولت موضوع اقتصادی دانست و افزود: متأسفانه اقتصاد از قانون اساسی و آموزه دینی فاصله گرفته است و عدم رونق اقتصادی، فساد اداری، ترویج نظام ربوی و ایجاد فاصله اقتصادی از جمله عملکرد نامطلوب در اقتصاد است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه برای اجرایی کردن طرح تحول اقتصادی نیاز به همراهی و همدلی مجلس و دولت است، افزود: طرح آمایش سرزمین باید به عنوان یک طرح مهم در دستور کار مجلس قرار بگیرد.