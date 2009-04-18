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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۴:۳۱

دبیر نخستین جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان معرفی شد

دبیر نخستین جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان معرفی شد

حجت‌الاسلام سیدآقا حسینی در حکمی از سوی معاون هنری وزیر ارشاد به عنوان دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان در همدان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد به پیشنهاد محمود شالویی مدیر کل هنرهای تجسمی، حجت‌الاسلام حسینی مدیر کل ارشاد استان همدان را به این سمت منصوب کرد.

نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان از سوی دفتر امور هنرهای تجسمی ارشاد با مشارکت استانداری همدان و همکاری مدیران کل ارشاد در سراسر کشور و حضور استادان و هنرمندان تابستان 88 در همدان برگزار می‌شود.

کد مطلب 862514

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