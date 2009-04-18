40 نمازخانه در مدارس سمنان در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالقاسم قزوهی ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان گفت: کار ساخت این نمازخانه ها باید تا مهر ماه امسال نهایی شود.

وی با اینکه تعداد 26 نمازخانه با اعتبارات 10 میلیارد ریالی توسط استانداری در حال ساخت است، گفت: برای ساخت 13 نمازخانه دیگر نیز هفت میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش اختصاص می یابد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان گفت: 256 مدرسه این استان نمازخانه ندارند که باید فکری برای آنها شود.‌

به گفته وی، 157 آموزشگاه استان سمنان امکان ساخت نمازخانه در سطح یا ارتفاع وجود دارد.

وی تاکید کرد: سال گذشته، 10 میلیارد ریال اعتبارات استانی و 7 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبارات ملی به امر مدرسه‌سازی در استان سمنان اختصاص یافت.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به همکاری آموزش و پرورش با نیروی انتظامی در اجرای طرح موفق همیار پلیس افزود: در بحث نماز و آموزه‌های دینی نیز همکاری نزدیک آموزش و پرورش با ائمه جمعه می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف متعالی اسلام ایفا کند.

قزوهی ادامه داد: هر کاری که بتواند به صورت فرهنگ مطلوب در جامعه نهادینه شود، ناگزیر خواهیم بود به نسل جوان و نوجوان به عنوان آینده‌سازان جامعه اسلامی توجه کنیم.

وی از برگزاری یازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان سمنان در سی و یکم اریبهشت ماه امسال خبر داد و گفت: میزان تعهدات پیش بینی شده خیرین استان سمنان در این جشنواره 15 میلیارد ریال است .

قزوهی تعهد خیرین استان سمنان در جشنواره دهم را 42 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تا کنون تنها 15 میلیارد ریال این تعهد محقق شده است .