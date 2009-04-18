حمایت از صنایع هایتک مهمترین اولویت سازمان نوسازی صنایع است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حمید خرسند بعداز ظهر شنبه در جمع مدیران منتخب صنعتی و معدنی استان در رشت اظهار داشت: با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، یکی از رویکردهای جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع حمایت از طرحهای صنایع نوین است.

وی عنوان کرد: استراتژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع و وزارت صنایع و معادن در بحث صنایع نوین بر حمایت از ایجاد طرحهای قابل سرمایه گذاری و توسعه این امر در صنایع پیشرفته به ویژه صنایع هایتک استوار است.

خرسند افزود: ایجاد مرکز گسترش کارآفرینی، انجام سه هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری برای ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیان و ایجاد 250 شرکت کوچک و متوسط در زمینه صنایع پیشرفته با مشارکت بخش خصوصی و ... از جمله اقدامات مفید و موثری در این زمینه است.

وی بیان داشت: مهمترین اقدامات و طرحهای حمایتی در دست اجرا توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع حمایت از طرحهای صنایع نوین، توسعه مراکز کسب و کار کوچک، گسترش کارآفرینی و مشارکت در سرمایه گذاری با بخش خصوصی است.

خرسندی ادامه داد: مرکز صنایع نوین در برنامه سوم توسعه و در پی ایجاد وزارت صنایع و معادن طبق قانون تمرکز امور صنعت و معدن، با هدف برنامه ریزی و سیاستگذاری برای ایجاد و توسعه صنایع نوین در کشور در ستاد وزارت صنایع و معادن ایجاد شده است.