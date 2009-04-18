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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۴:۵۹

نکویی در گفتگو با مهر :

میرحسین موسوی نیمه دوم اردیبهشت به اصفهان سفر می کند

میرحسین موسوی نیمه دوم اردیبهشت به اصفهان سفر می کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در اصفهان گفت: سفر میر حسین موسوی به اصفهان به احتمال فراوان در نیمه دوم اردیبهشت ماه انجام می شود.

سیدعلی نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه میرحسین موسوی با سفر به استانهای ایلام و خوزستان، سفرهای استانی خود را آغاز کرده افزود: استقبال مردمی در این استانها چشمگیر بوده و میر حسین موسوی با استقبال خوبی از جانب مردم روبرو شد.

رئیس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت 30 کمیته در این ستاد انتخاباتی میرحسین در اصفهان، تصریح کرد: کمیته های ستاد انتخاباتی موسوی در اصفهان مطابق با چارت ستاد مرکزی راه اندازی شده و چند کمیته نیز با توجه به نیازهای استان به این مجموعه اضافه شده که اکثر این ستادها فعالیتهای خود را آغاز کرده اند.

نکویی با اشاره به فعالیتهای ستادهای مردمی حامیان مهندس موسوی در استان اصفهان، تصریح کرد: ستادها و گروههایی مانند ائتلاف حامیان مردمی موسوی در اصفهان، ستاد یاران دبستانی، ستاد جوانان نسیم و جوانان 88 در حال فعالیت هستند و ما از اضافه شدن این گروههای خودجوش و فعالیت آنان با هماهنگی ستاد مرکزی مهندس موسوی در استان اصفهان حمایت می کنیم.

کد مطلب 862545

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