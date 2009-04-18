به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره اعلام کرد مهلت ارسال آثار به جشنواره دهم اردیبهشت است و این زمان تمدید نمی‌شود.

"شهر" موضوع دومین همایش و جشنواره طراحی معاصر ایران است. هر اثر ساختارمند که خط، شاخص‌ترین عنصر آن باشد در حوزه طراحی قابل بررسی است. عنصر خط و فرم ممکن است با رنگ نیز همراه باشند، اما رنگ در درجه دوم اهمیت قرار دارد و ساختار کلی اثر با خط و فرم پدید می‌آید.

شرکت در جشنواره طراحی معاصر ایران برای همه هنرمندان طراح ایرانی آزاد است و هر متقاضی بدون محدودیت سنی می‌تواند حداکثر پنج اثر ارسال کند. حداکثر ابعاد آثار ارسالی 250×120 سانتی‌متر تعیین شده و آثار باید بدون قاب یا حاشیه ارسال شوند. هر شرکت‌کننده باید فرم تقاضای شرکت در این همایش و برچسب مربوط به هر اثر را تکمیل و پشت آثار الصاق کند.

شرکت‌کنندگان می‌توانند طرح‌های خود را به نشانی دبیرخانه جشنواره واقع در تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیاری، پلاک 35، موزه هنرهای دینی امام علی (ع) ارسال کنند.