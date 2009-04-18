به گزارش خبرنگار مهر، دومین ساخته بلند سینمایی محمدهادی کریمی که در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، بعد از فیلم" اخراجی‌ها 2" در گروه سینمایی استقلال اکران می‌شود.



"امشب شب مهتابه" دورنمایه معنوی دارد و تفاوت‌های سه نسل شامل پدربزرگ، پسر و نوه یک خانواده را در بستر داستانی عاطفی به تصویر می‌کشد. مهناز افشار، دانیال عبادی، مهوش افشارپناه، آرش تاج و امیرحسین آرمانی در این فیلم بازی کرده‌اند.

عوامل تولید "امشب شب مهتابه" عبارتند از نویسنده: کریمی، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، مدیر تولید: محمد شایسته، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح گریم: امیر ترابی، برنامه‌ریز: بهمن گودرزی و تهیه‌کننده: مرتضی شایسته.

کریمی فیلمنامه‌نویس فیلم‌های سینمایی "الهه زیگورات"، "دختران انتظار"، "اتانازی"، "چشمان سیاه"، "رستگاری در هشت و بیست دقیقه"، "شمعی در باد"،"انعکاس" و مجموعه تلویزیونی "شکرانه" است. "غیر منتظره" نخستین تجربه کارگردانی او پارسال نمایش داده شد.