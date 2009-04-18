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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۹:۵۶

مصوبات هیئت دولت در بخش بنیاد مسکن شیراز 100 درصد اجرایی شد

مصوبات هیئت دولت در بخش بنیاد مسکن شیراز 100 درصد اجرایی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز گفت: تمامی مصوبات سفر دور اول هیئت دولت به استان فارس در حوزه بنیاد مسکن این شهرستان اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدحسین رضایی بعد از ظهر شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: ساخت 125 واحد مسکونی روستایی از جمله مصوبات این سفر به شمار می رود که امروز عملیات سقف زنی تمامی واحدها به اتمام رسیده و در حال دیوار گذاری هستیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ساخت 180 واحد مسکونی روستایی مطرح شد که با تامین زمین مورد نیاز پروژه به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این مجموعه بیان داشت: در سال گذشته 326 پلاک زمین در اختیار روستاییان شهرستان شیراز قرار داده شده که در همین راستا نیز روستاییان می توانند از طرح ویژه تسهیلات 6.5میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد استفاده کنند که این تسهیلات سالانه 15 درصد افزایش می یابد.

رضایی کمبود متقاضی روستایی را از جمله عوامل عدم جذب کامل اعتبارات در این بخش دانست و یادآور شد: در سال گذشته اعتبارات شهرستان شیراز در این حوزه حدود دو هزار واحد روستایی بود که به خاطر کمبود متقاضی تنها 50 درصد اعتبارات جذب شد در حالی که در سال 86 با استقبال مناسب روستاییان مواجه بودیم و از همین رو تمام اعتبارات نیز جذب شد.

وی دلیل عمده عدم استقبال روستاییان را مهاجرت آنان از روستاها دانست و ادامه داد: یکی از دلایل عمده این امر مهاجرت است.

مدیر بنیاد مسکن شیراز عنوان کرد: هجوم مهاجرین به روستاهای اطراف باعث گرانی زمین و ایجاد ناهماهنگی در بافت معماری و روستایی شد که یکی از پیامدهای آن را در تغییر متراژ و مساحت زمینها در این روستاها قابل مشاهده است.

کد مطلب 862556

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