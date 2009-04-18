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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۵۷

موسیقی نواحی کرمان مستندسازی می شود

موسیقی نواحی کرمان مستندسازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول گروه پژوهش موسیقی نواحی کرمان گفت: در راستای مستندسازی موسیقی نواحی کویرانه چهار در کرمان کلید خورد.

سیدفواد توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ضبط چهارمین آلبوم موسیقی نواحی استان کرمان با عنوان کویرانه چهار با حضور 22 هنرمند نوازده و خواننده در شهرستان بافت کرمان شروع شد و تا چهار ماه دیگر نیز ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در این آلبوم سعی بر آن است موسیقی نواحی شهرستان بافت کرمان مستندسازی شود.

توحیدی افزود: در این طرح از هنر نمایی پنج گروه برتر موسیقی نواحی شهرستان بافت مشارکت دارند و هنرمندان این شهرستان 10 قطعه از موسیقی شادیانه، آوازی و آبادون خوانی را اجرا می کنند.

توحیدی اضافه کرد: در این آلبوم از سازهای سرنا، دهل، نی، تمبک محلی استفاده می شود.

وی یاد آور شد: سرنای شهرستان بافت از لحاظ ساخت با سایر سرناهای موجود کشور متفاوت است به طوری که بدنه ساز به صورت یک تکه ساخته می شود.

وی عنوان کرد: در این آلبوم از زنان هنرمند نیز در قسمت آبادون خوانی استفاده خواهد شد.

توحیدی افزود: تا پایان سال جاری با همکاری حوزه هنری کرمان دو آلبوم کویرانه دیگر از سری 15 گانه کویرانه استان کرمان با بهره گیری از موسیقی نواحی بم و جیرفت تهیه خواهد شد.

کد مطلب 862560

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