موسیقی نواحی کرمان مستندسازی می شود

سیدفواد توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ضبط چهارمین آلبوم موسیقی نواحی استان کرمان با عنوان کویرانه چهار با حضور 22 هنرمند نوازده و خواننده در شهرستان بافت کرمان شروع شد و تا چهار ماه دیگر نیز ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در این آلبوم سعی بر آن است موسیقی نواحی شهرستان بافت کرمان مستندسازی شود.

توحیدی افزود: در این طرح از هنر نمایی پنج گروه برتر موسیقی نواحی شهرستان بافت مشارکت دارند و هنرمندان این شهرستان 10 قطعه از موسیقی شادیانه، آوازی و آبادون خوانی را اجرا می کنند.

توحیدی اضافه کرد: در این آلبوم از سازهای سرنا، دهل، نی، تمبک محلی استفاده می شود.

وی یاد آور شد: سرنای شهرستان بافت از لحاظ ساخت با سایر سرناهای موجود کشور متفاوت است به طوری که بدنه ساز به صورت یک تکه ساخته می شود.

وی عنوان کرد: در این آلبوم از زنان هنرمند نیز در قسمت آبادون خوانی استفاده خواهد شد.

توحیدی افزود: تا پایان سال جاری با همکاری حوزه هنری کرمان دو آلبوم کویرانه دیگر از سری 15 گانه کویرانه استان کرمان با بهره گیری از موسیقی نواحی بم و جیرفت تهیه خواهد شد.