رشد اقتصادی کشور با اصلاح الگوی مصرف تحقق می یابد

یونس اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: اصلاح الگوی مصرف به اهمیت حیاتی و اساسی مصرف صحیح و عاقلانه منابع کشور توجه داشته و بی شک تحقق کامل آن به رشد اقتصادی کشور منتج خواهد شد.

وی افزود: رشد اقتصادی کشور مستلزم ارتقا بهره وری، صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع کشور بوده و اصلاح الگوی مصرف ضمن جلوگیری از اتلاف منابع و استفاده صحیح از انرژی، بهره وری را در جامعه افزایش خواهد داد.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس اضافه کرد: مفهوم اصلاح الگوی مصرف استفاده بهینه،‌ صحیح، مناسب و به اندازه از منابع کشور است که این موضوع در آموزه های دینی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

وی عمل به اصلاح الگوی مصرف را عاملی در ارتقای شاخصهای زندگی و کاهش هزینه ها عنوان کرد و بیان داشت: مجلس با برنامه ریزی و تدوین طرحهای لازم به اجرای صحیح این مهم در کشور تاکید زیادی دارد.

اسدی یادآور شد: از نگاه منطق و شریعت اسلام نیز تغییر و تحول در راستای اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از مصرف بی رویه ضرورت داشته و می توان از این طریق استفاده مدبرانه از منابع داشت.

اسدی خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگسازی است و اگر در زمینه ها و بسترهای فرهنگی کار اصولی و پایه ای صورت نگیرد در اصلاح این الگو موفق نخواهیم شد.