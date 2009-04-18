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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۳۴

کشتی آزاد قهرمانی آسیا /

دعوت از لشگری برای حضور در اردو / کلاف وزن 84 کیلوگرم پیچده تر شد

دعوت از لشگری برای حضور در اردو / کلاف وزن 84 کیلوگرم پیچده تر شد

با نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان احسان لشگری به جمع مدعیان وزن 84 کیلوگرم برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان تصمیم گرفت با توجه به عملکرد فنی احسان لشگری در رقابت‌های جایزه بزرگ استقلال ازبکستان، وی به جمع مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی در وزن 84 کیلوگرم اضافه شود.

با توجه به حضور سرمربی تیم ملی در ازبکستان و رضایت وی از عملکرد فنی لشگری در رقابت‌های جام استقلال، وی به همراه جمال میرزایی و اسماعیل نجاتیان شانس حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند را دارند تا کلاف وزن 84 کیلوگرم پیچده تر شود.

قراراست ملی پوش وزن 84 کیلوگرم اوایل اردیبهشت ماه مشخص شود.

کد مطلب 862563

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