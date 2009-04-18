به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت ‌الاسلام احمد عجمین، ظهر شنبه در جلسه شورای اداری فرهنگ و ارشاد اسلامی در بافق اظهار داشت: دبیرخانه مهندسی فرهنگی کشور در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با جدیت مسائل فرهنگی را پیگیری کند تا یزد الگوی دیگر استانهای کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری برنامه ریزی فرهنگی اصلی ترین اقدام این اداره کل خواهد بود.

عجمین یادآور شد: سال 88 را با هدف برنامه ریزی فرهنگی آغاز کردیم و تلاش می کنیم تا فعالیتهای سه سال آینده را در آستانه آغاز دهه 90 به عنوان دهه الگوی مهندسی کشور و نمونه شدن استان در این زمینه به انجام برسانیم.

مدیرکل اداره ارشاد استان یزد در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: در راستای سیاستهای دولت خدمتگزار بر تمرکز زدایی، از این پس جلسات شورای اداری این اداره کل در شهرهای مختلف استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های اداره کل ارشاد در سال جاری اظهار داشت: بیش از 20 برنامه به صورت استانی و کشوری در شهرستانهای مختلف استان یزد اجرا می شود که کنگره بزرگداشت آیت الله شیخ محمدتقی بافقی،‌ جشنواره شعر روستا، نمایشگاه عکس کویر، تئاتر و همایشهای تغذیه و چاووشی خوانی از جمله این برنامه‌ هاست.

در این نشست همچنین مسائل و مشکلات فرهنگی شهرستان بافق مورد بررسی قرار گرفت.