شهرداری مشهد نتوانسته رضایتمندی مردم را به دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی حامد مقدم بعد از ظهر شنبه در نخستین اجلاس دانش آموزان نماینده نواحی 40 گانه شهرداری مشهد اظهار داشت: مسئولان شهرداری مشهد به دنبال به نتیجه رساندن پروژه ها و طرحهای شهری هستند اما هنوز نتوانسته اند رضایتمندی مردم را به دست آورند.

وی افزود: گروه مشاوران جوان شهردار مشهد از مهرماه سال 86 با آغاز فعالیت خود در کمیته های دانش آموزان، دانشجویان و طلاب، پرسنل اصناف و رسانه تلاش کرد تا ارتباط گیری با عموم اقشار جامعه به خصوص جوانان از مشارکت و طرح ایده های آنان در حل مسائل شهری قدم بردارد.

حامد مقدم عنوان کرد: براین اساس شهردار مشهد در بحث مدیریت شهری اقدام به تقسیم بندی مناطق 13 گانه شهرداری به نواحی 40 گانه کردند.

وی یادآور شد: سعی برآن است در مناطق نمایندگانی از جانب سایر دانش آموزان در کمیته فعالیت کنند تا بتوان با ارتباط گیری هر چه بیشتر با سایر دانش آموزان مقطع متوسطه از نظرات آنان در پیشبرد اهداف طرح چهارده صفر چهار بهره مند شد.

این مسئول با بیان اینکه شهرداری مشهد در اتمام پروژه ها در حال رکوردشکنی است، بیان داشت: اجرای پروژه ای که در یکی از شهرهای کشورمان هفت سال به طول می انجامد در مشهد با همان کیفیت کار طی دو سال به اتمام می رسد.

رئیس گروه مشاوران جوان شهردار مشهد خاطرنشان کرد: تعداد گلهایی که به مناسبت سال جدید در سطح شهر مشهد کاشته شد در مقایسه با برخی کلان شهرهای اروپایی 1.5 برابر افزایش داشت.

وی گفت: شهر مشهد روزی 1.5 میلیون نفر سفر در ناوگان اتوبوسرانی و 500 هزار نفر سفر در ناوگان تاکسیرانی دارد که این میزان حجم جابجایی مسافر در نوع خود بی نظیر است.

حامد مقدم افزود: امروز مرکز کنترل مشهد یکی از مجهزترین مراکز کنترل در کشور است و حتی برخی از تجهیزات مراکز کنترل ترافیک مشهد از تهران پیشرفته تر است.

این مسئول همچنین از راه انداری اولین مجمع دانش آموزان برای نخستین بار در سطح جهان در اولین کلانشهر مذهبی دنیا (مشهد) خبر داد و گفت: سعی داریم با نگاه فراملی مجمعی دانش آموزی در حوزه تصمیم سازی ها را راه اندازی کنیم تا از حضور دانش آموزان در اجرای طرح محلات آرمانی مشهد بهره مند شد.

وی افزایش رضایت مندی مردم، تکمیل شعار شهرداری در خدمت مردم با عنوان شهرداری با مردم، درکنار مردم، برای مردم و در خدمت مردم، تغییر جایگاه صاحبخانه و مستاجر، ایجاد احساس تعلق شهری، تحقق شعار شهر من خانه دوم من معرفی شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی را از اهداف راه اندازی این پارلمان دانش آموزی عنوان کرد.