آزمایش کلیوی به چرخه غربالگری نوزادان افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حمیدرضا کازرونی در مراسم بزرگداشت روز آزمایشگاه در شیراز اظهار داشت: استان فارس در طرح غربالگری نوزادان در کشور پیشگام بوده و از سال 79 که این طرح اجرا شده جان بیش از 700 نوزاد از انواع بیماری ها نجات داده شده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر آزمایش CAH در طرح غربالگری نوزادان به صورت مطالعه ای انجام می شود که بر اساس آن از هزار و 200مورد اول، دو مورد از این بیماری شناسایی شده است.
این مسئول در ادامه از افزوده شدن 49 آزمایشگاه استان فارس در سال گذشته خبر داد و افزود: در زمینه تجهیز آزمایشگاه ها نیز یک میلیارد و 500 میلیون تومان در استان فارس هزینه شده و در حال حاضر 361 آزمایشگاه نیز در استان فعال است.
کازرونی همچنین از استاندارد سازی آزمایشگاه ها بر مبنای ISO15189 خبر داد و تاکید کرد: آزمایشگاه ها تا پایان شهریورماه فرصت دارند که به این نوع استاندارد دست بیابند.
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