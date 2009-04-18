آزمایش کلیوی به چرخه غربالگری نوزادان افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حمیدرضا کازرونی در مراسم بزرگداشت روز آزمایشگاه در شیراز اظهار داشت: استان فارس در طرح غربالگری نوزادان در کشور پیشگام بوده و از سال 79 که این طرح اجرا شده جان بیش از 700 نوزاد از انواع بیماری ها نجات داده شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر آزمایش CAH در طرح غربالگری نوزادان به صورت مطالعه ای انجام می شود که بر اساس آن از هزار و 200مورد اول، دو مورد از این بیماری شناسایی شده است.

این مسئول در ادامه از افزوده شدن 49 آزمایشگاه استان فارس در سال گذشته خبر داد و افزود: در زمینه تجهیز آزمایشگاه ها نیز یک میلیارد و 500 میلیون تومان در استان فارس هزینه شده و در حال حاضر 361 آزمایشگاه نیز در استان فعال است.