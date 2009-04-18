توجه به پیشینه مذهبی توسعه فعالیتهای قرآنی را در اردبیل ضروری کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی بعد از ظهر شنبه در جمع مسوولان دارالقرآن کریم استان اظهارداشت: این امر رسالت دست اندرکاران و مسئولان فرهنگی و قرآنی اردبیل را نیز خطیر تر ساخته است.

وی بروز مشکلات در عرصه های فرهنگی و اجتماعی جامعه را ناشی از فاصله گرفتن از آموزه های قرآنی دانست و اضافه کرد: مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه را باید با توسعه مبانی قرآنی در لایه های مردمی حل نمود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همچنین ترویج شعائر قرآنی را مناسب ترین راه برای خنثی سازی تهاجم فرهنگی غرب دانست و بر ضرورت توسعه آموزه های قرآنی در جامعه تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت توجه به مفاهیم قرآنی ابراز داشت: دست اندرکاران فرهنگی و قرآنی استان باید ضمن آموزش قرائت و روخوانی قرآن کریم، به تعلیم مفاهیم قرآنی نیز به طور ویژه اهتمام و توجه داشته باشند.

در این جلسه استاندار اردبیل نیز طی سخنانی از افزایش سه برابری اعتبارات قرآنی استان در سال جاری خبر داد و خاطر نشان کرد: این امر در راستای کمک به تحقق استراتژی تعیین شده مبنی بر احیای مقام دارالارشادی اردبیل صورت می گیرد.

منصور حقیقت پور در ادامه با اشاره به ضرورت تشکیل شورای عالی قرآنی در استان اردبیل یاد آور شد: تحقق این مهم همکاری و هماهنگی بین مؤسسات و سازمانهای مرتبط با فعالیتهای قرآنی را افزایش خواهد داد.

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همچنین با اساره به نزدیک شدن تعطیلات تابستانی تصریح کرد: ستاد ساماندهی امور جوانان استان امسال باید در کنار ارتقاء کیفی و پربار کردن برنامه های ستاد اوقات فراغت، برنامه های فرهنگی و قرآنی ویژه ای را به اجرا بگذارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان نیز در این جلسه طی گزارشی از فعالیت شش مؤسسه، 28 مرکز و 30 خانه قرآنی در سراسر استان خبر داد.

حجت الاسلام مهدی ستوده همچنین با اشاره به اجرای طرح جامع و فراگیر نهضت قرآن آموزی و تربیت کادر متخصص قرآن کریم در سال گذشته افزود: این فعالیتها با همکاری تنگاتنگ اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی انجام گرفت.

وی در پایان با اشاره به افتتاح سه ساختمان دارالقرآن الکریم طی هفته دولت امسال در اردبیل تاکید کرد: در این راستا تاکنون نه ساختمان دارالقرآن الکریم با زیربنای چهار هزار و 500 متر مربع و با صرف هزینه ای بالغ بر 15 میلیارد ریال در شهرستانهای استان به بهره برداری رسیده است.