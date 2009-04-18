عرضه 270 کتاب از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوریان با اعلام این خبر گفت: عمده این کتابها در حوزه‌های هنر، کودک، نوجوان، عمومی و مطالعات و زندگی شهری تقسیم بندی شده که در دو غرفه در معرض فروش قرار می‌گیرد.



وی گفت: "پیامبر اخلاق و اخلاق ما"،"27 ساعت در فرودگاه جان.اف.کندی"، سفرنامة دوم مظفرالدّین شاه به فرنگ" و" نغمة ایمان" از عناوین کتاب‌های جدید الانتشاری است که از سوی موسسه نشر شهر در نمایشگاه کتاب منتشر و عرضه می‌شود.



نوریان عرضه کتاب و تسهیلات مناسب برای افزایش فرصت کتابخوانی در سطح شهر تهران را از اهداف سازمان متبوعش دانست و افزود: نیم درصد از بودجه شهرداری صرف توسعه و تجهیز کتابخانه‌های عمومی شده و تسهیلات مناسبی برای ایجاد فرصت کتابخوانی در سطح شهر تهران در نظر گرفته شده‌است.



وی در ادامه از ایجاد و راه‌اندازی کتابخانه‌‌های مجازی در سال جاری خبر داد و تاکید کرد: جهت‌گیری فعالیت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری به گونه‌ای است که بتواند سطح کیفی کتابخانه‌ها را به استانداردهای مربوطه نزدیک کند.



نوریان با اعلام تجارب شهرداری تهران در مورد کتاب و کتابخوانی یادآور شد: شهرداری تهران در راستای اعتلای بعد فرهنگی شهر، اقدامات مختلفی را از جمله ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، آسان کردن دسترسی مخاطبان به کتاب و گسترش فضاهای کتابخانه‌های شهر، تقویت مبادی توزیع کتاب، ‌ارائه خدمات و تسهیلات مرتبط با کتاب مثل، پیک کتاب رادر دستور کار خود قرار داده است.



وی افزایش نوبت انتشار"کتاب مترو "و" کتاب اتوبوس" را از دیگر تمهیدات شهرداری به منظور ساماندهی اوقات فراغت شهروندان در سطح شهر برشمرد.

کد مطلب 862674