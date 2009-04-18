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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۹:۳۸

فاز دوم کنارگذر جنوب غربی کرمان کلنگ زنی شد

فاز دوم کنارگذر جنوب غربی کرمان کلنگ زنی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست راه و ترابری کرمان از کلنگ زنی فاز دوم کنارگذر جنوب غربی کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی حاج سیدعلیخانی عصر شنبه در مراسم کلنگ زنی فاز دوم کنارگذر جنوب غربی کرمان اظهار داشت: این پروژه 14 کیلومتر طول دارد و با اجرایی شدن آن بخش عمده ای از کنارگذر کرمان ساخته خواهد شد.

وی عنوان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات شهر کرمان عبور کمربندی از شهر کرمان است که با تکمیل کمربندی جدید شهر کرمان این مشکل برطرف خواهد شد.

وی افزود: اعتبار لازم برای احداث این کنارگذر در فاز دوم در قسمت جنوب غرب 82 میلیارد ریال برآورد می شود.

وی با اشاره به ساخت  سه پل در این پروژه گفت: با اجرایی شدن این پروژه راه کرمان ماهان 15 کیلومتر کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 862686

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