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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۸:۲۷

دستگیری سرکرده سعودی الاصل القاعده در جنوب عراق

دستگیری سرکرده سعودی الاصل القاعده در جنوب عراق

یک مقام عراقی امروز از دستگیری سرکرده شبکه تروریستی القاعده در جنوب این کشور که سعودی الاصل است خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، این مسئول در عملیات امنیتی استان بصره خاطر نشان کرد : نیروهای امنیتی سرکرده شبکه القاعده را در جنوب عراق به همراه سه نفر از همدستانش در شهر بصره(در 550 کیلومتری جنوب بغداد)دستگیر کردند که وی سعودی الاصل است.

این مسئول افزود : یک واحد امنیتی ویژه فردی به نام احسان معجم سرکرده سعودی الاصل شبکه القاعده در جنوب عراق و سه تن از همدستان عراقی وی را دستگیر کردند

به گفته این مسئول، نیروهای امنیتی عراق بر اساس اطلاعاتی که در منطقه ابی الخصیب در جنوب بصره به دست آوردند، این افراد را دستگیر و بلافاصله با یک فروند هواپیمای نظامی برای بازجویی به بغداد اعزام کردند.
کد مطلب 862688

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