برنامه و زمان برگزاری رقابتهای فوتبال جام حذفی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مسابقات از دور اول مرحله دوم بازیهای حذفی کشور به شرح است:

پنجشنبه 10/2/87

* مس رفسنجان - استقلال تهران ساعت 15 نوش آباد - رفسنجان

* صبای قم - شموشک نوشهر ساعت 15/17 یادگار امام (ره)-قم

* پرسپولیس - فولاد مبارکه سپاهان ساعت 30/17 آزادی - تهران

* راه آهن - برق شیراز ساعت 15/17 اکباتان - تهران

