برنامه و زمان برگزاری رقابتهای فوتبال جام حذفی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مسابقات از دور اول مرحله دوم بازیهای حذفی کشور به شرح است:
پنجشنبه 10/2/87
* مس رفسنجان - استقلال تهران ساعت 15 نوش آباد - رفسنجان
* صبای قم - شموشک نوشهر ساعت 15/17 یادگار امام (ره)-قم
* پرسپولیس - فولاد مبارکه سپاهان ساعت 30/17 آزادی - تهران
* راه آهن - برق شیراز ساعت 15/17 اکباتان - تهران
از سوی فدراسیون فوتبال برنامه و ساعات برگزاری ادامه رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور( جام آزادسازی خرمشهر) اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مسابقات از دور اول مرحله دوم بازیهای حذفی کشور به شرح است:
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