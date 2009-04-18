11 هزار واحد مسکونی مهر در اردبیل واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری عصر شنبه در جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر اردبیل در محل فرمانداری اظهار داشت: این شرایط با خرید و آماده سازی 120 هکتار زمین در اردبیل فراهم شده است.

وی اضافه کرد: برای فراهم کردن این شرایط در گذشته 90 هکتار زمین خریداری شده بود که با توجه به تعداد واجدین شرایط و جبران زمین مورد نیاز، 30 هکتار زمین دیگر در شهر اردبیل خریداری و در حال آماده سازی است.

فرماندار اردبیل با تاکید بر ضرورت تسریع در روند اجرایی پروژه های مسکن مهر در اردبیل خاطرنشان کرد: برای خرید این 30 هکتار زمین اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال هزینه شده که قابل توجه است.

وی در ادامه با بیان اینکه زمینهای خریداری شده در نقاط مناسب و مرغوب شهر اردبیل خریداری شده است، بیان داشت: بی شک ارزش افزوده این زمینها در سالهای آتی چشمگیر و به نفع متقاضیان خواهد بود.

اکبری از آغاز عملیات آماده سازی دو هزار واحد مسکن مهر در شهر اردبیل خبر داد و اضافه کرد: این تعداد واحد با پیشرفت فیزیکی بیش از 45 درصد به سرعت پیگیری می شود.

وی در پایان تعداد ثبت نام کنندگان نهایی مسکن مهر را در شهرستان اردبیل 10 هزار و 535 نفر عنوان کرد و خواستار همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه های اجرایی مرتبط برای پیشرفت جهشی پروژه های مسکن مهر در اردبیل شد.