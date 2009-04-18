اتحادیه فوتبال 19 مربی را به دوره مربیگری برزیل اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تلاشهای این اتحادیه و با پیگیری های محمدصادق درودگر معاونت اجرایی اتحادیه 19 نفر از مربیان فوتبال کشور بامداد روز یکشنبه سی ام فروردین به باشگاه کروزیروی برزیل اعزام خواهند شد.

این دوره زیر نظر شش تن از مدرسان و مربیان باشگاه کروزیرو انجام خواهد شد وشرکت کنندگان طی مدت 9 روز 36 ساعت کلاس تئوری و 24 ساعت کارهای تمرینی و کوچینگ در تمرینات درکنار تیم حرفه ای کروزیرو را پشت سر خواهند گذاشت و همچنین از دو دیدار رسمی باشگاه‌ها برزیل دیدن می کنند و بازی ها را مورد آنالیز قرار خواهند داد. دوره دوم این کلاس مرداد ماه سال 1388 برگزار خواهد شد.

اسامی شرکت کنندگان که از پیشکسوتان فوتبال و فوتسال کشور به شمار می روند در دوره آموزش مربیگری به این شرح است:

محمد مومنی ، مهرزاد ناظر مظفری، محمود خوراکچی، غلامرضا اسدی، هاشم سلطانی، سیامک آذری ، محمد ناظم الشریعه ، عبدالله ایزدی، مجتبی خورشیدی، عبدالعظیم بندری ، مجید دودانگه ، عبدالمهدی امیدوار، سید مجتبی میرایی، رضا محمد پور، حامد اغنایی، ناصر چالشتری ، ارکان داوود پاشا، خضر قنواتی ، عبدالعلی علاف پور، محمد صادق درودگر (سرپرست گروه)