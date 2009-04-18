به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی با صدور اطلاعیه ای ضمن اشاره به صحبت های رئیس سازمان تربیت بدنی آورده است: "پیرو درج مطلبی به نقل از رئیس سازمان تربیت‌بدنی مبنی بر اینکه «موضوع دوشغله‌ها تمام شده است" که در تاریخ 29 فروردین در برخی رسانه‌ها عنوان شده است، توضیحاتی جهت تبیین موضوع به شرح زیر ارائه می شود:

1. برخلاف آنچه در برخی مصاحبه‌ها و اظهار نظرها از سوی افراد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل عنوان شده است، قانون مزبور امری نیست که از سوی افراد با رایزنی متوقف یا تعطیل شود و تا زمانی که این قانون از جایگاه و اعتبار برخوردار است سازمان بازرسی کل کشور مکلف است نسبت به اجرای آن پیگیری نماید.

2. همانطور که در مصاحبه‌ها و صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست‌های مختلف خبری عنوان شده و اخیراً در شهرکرد نیز بر آن تأکید گردیده است، بررسی پرونده افراد مشمول قانون فوق‌الذکر به طور جدی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.

3. نشستی که مسئولان سازمان تربیت‌بدنی با سازمان بازرسی کل کشور داشتند به منظور پیگیری و حل مشکل از طریق مجاری قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی برای تفسیر یا اصلاح قانون در رابطه با ورزش بود. رئیس سازمان تربیت‌بدنی درخواست مهلت برای پیگیری موضوع نموده است که مقرر شد سازمان تربیت‌بدنی نامه‌ای را به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند و در آن مشکلات خود را مطرح و سازمان اقدام مقتضی را معمول دارد.

4. در هر حال، سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تأکید دارد.