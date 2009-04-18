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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۲۱:۴۲

تنش میان کره شمالی و غرب بالاگرفت

تنش میان کره شمالی و غرب بالاگرفت

در پی بالاگرفتن تنشها میان کره شمالی و اعضای مذاکره کننده در مذاکرات شش جانبه برای خلع سلاح این کشور، پیونگ یانگ درباره هرگونه اقدام خصمانه از سوی مخالفان خود هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، کره شمالی امروز در بیانیه ای از آمادگی این کشور برای مجازات هر کشوری که مانع توسعه برنامه های تسلیحات هسته ای این کشور شود، خبر داد.

مقامهای کره شمالی در این بیانیه، کره جنوبی را هدف تهدیدها اعلام کردند و گفتند : سئول تنها در 31 مایلی خط نظامی نشانگذاری شده پیونگ یانگ است.

در پی افزایش مجدد تنش میان کره شمالی و غرب، پیونگ یانگ بار دیگر بر ادامه تقویت توان نظامی و از جمله برنامه هسته ای خود تاکید کرده است.

در پی پرتاب اخیر موشک از سوی کره شمالی، ژاپن، کره جوبی و آمریکا آن را محکوم و بیانیه ای را علیه این کشور در شورای امنیت به تصویب رساندند.

کد مطلب 862756

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