94 درصد از مصوبات هیئت دولت در قزوین اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، اصغر حمزه ای ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر اول رئیس جمهور به استان قزوین در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: دور اول سفر رئیس جمهور به استان قزوین 110 مصوبه و 42 توافقنامه به همراه داشت که از این مجموع این مصوبات با تلاش دستگاه‌ های مختلف 94 درصد اجرایی شده است.

وی ادامه داد: از مجموع این مصوبات 105 پروژه به صورت کامل به اتمام رسیده، 68 مصوبه در دست اقدام بوده و 11 پروژه باقی مانده نیز در حال پیگیری است.

معاون برنامه ‌ریزی استانداری قزوین اضافه کرد: مصوبات در دست اقدام که هنوز به مرحله اجرا نرسیده ‌اند، جز مصوباتی هستند که برای اجرای آنها مدت زمان طولانی نیاز است.

وی احداث پنج سالن ورزشی مخصوص آقایان، احداث مجتمع میرعماد، اختصاص تسهیلات بانکی به طرحهای مختلف عمرانی، کمک به شهرداری‌ ها، تجهیز پایگاه ‌های امداد و نجات جاده ‌ای و احداث سالنهای ورزشی روستایی را از مهمترین پروژه‌های انجام شده سفر اول رئیس جمهور به استان قزوین دانست.

حمزه‌ای عنوان کرد: در جلسه اول هیئت دولت در استان، چهار کارگروه آب و کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و شهرسازی و اشتغال و سرمایه گذاری برگزار شد که در جلسه دوم هیئت دولت در دور دوم سفر باید گزارشی از روند این مصوبات به رئیس جمهور ارائه شود.

وی اعلام کرد: دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قزوین تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری انجام می ‌شود.