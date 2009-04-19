به گزارش خبرنگار مهر، در رژه نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران که صبح شنبه در جوار حرم امام راحل با حضور رئیس جمهور برگزار شد، سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر رحیم صفوی دستیار رهبر معظم انقلاب در امور نیروهای مسلح، امیر علاء الله صالحی فرمانده کل ارتش، سردار نجار وزیر دفاع، فرماندهان 4 نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح حضور داشتند.

همچنین در این مراسم جمعی از وابستگان نظامی کشورهای دیگر شرکت کردند و از نزدیک از پیشرفت های نظامی ایران مطلع شدند .

در مراسم روز ارتش یگان های نمونه نیروی زمینی ارتش، قرارگاه پدافند هوایی، نیروی هوایی ارتش و نیروی دریایی رژه رفتند.

همچنین برای اولین بار همزمان با روز ارتش 150 فروند از بالگردهای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران بر فراز حرم مطهر امام خمینی (ره) محل برگزاری رژه به پرواز درآمدند.

یگانهای رهروان امیر المومنین و رهروان حضرت زهرا (س) ، کوی های سازمانی نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیگر یگان هایی بودند که در مراسم روز ارتش رژه رفتند.

رژه یگان های موتوری و خودرویی دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران و یگانهای نمونه موتور سواران از دیگر بخش های مراسم روز ارتش بود.

در ادامه برگزاری مراسم روز ارتش، تجهیزات زرهی، ادوات و امکانات بهینه سازی شده ارتش جمهوری اسلامی ایران در نیروهای چهارگانه زمینی، هوایی، پدافند هوایی و دریایی به نمایش گذاشته شد.

همچنین در مراسم روز ارتش موشک های مرصاد، مهاجر، انواع هواپیماهای بدون سرنشین، خودروهای سفیر، مین کوب تفتان، یگان های نمونه توپخانه موشکی، توپ 57 میلیمتری خودکششی و خودروهای نقشه برداری به نمایش گذاشته شدند.

در ادامه این مراسم، توپ 23 میلیمتری زوبین یک، موشک سهند 3، موشک استرلای3، یگان های نمونه ارتباطات الکترونیک جنگال، انواع خودروهای شنود، موشک میثاق، خودرو سفیر محمول بی سیم HF، رادار تاکتیکی نبو، رادار تاکتیکی کاستا، سامانه موشکی دوربرد S200، سامانه موشکی متحرک شاهین، سامانه موشکی بهینه سازی راپیر، سامانه ایسکای گارد بهینه سازی شده، سامانه کنترل آتش، توپ 35 میلیمتری صافات یک، هواپیماهای بدون سرنشین صاعقه و ابابیل، سامانه های ارتباط متحرک پدافند هوایی ساخت داخل، سامانه های ارتباط متحرک پدافند هوایی فرماندهی و کنترل تاکتیکی، سامانه تمام مکانیزه دیده بانی و سامانه مقابله با موشک کروز بخشی از امکانات و ادواتی بود که پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران همزمان با 29 فروردین آنها را در معرض دید عموم قرار داد.

بخشی از تجهیزات و دستاوردهای تحقیقاتی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم به نمایش گذاشته شد که موشک های سجیل، زلزال یک، نازعات 10 و 6، پروژه لانچر99، هواپیماهای بدون سرنشین مهاجر 4، موشک انداز تاو و پدافند هوایی متحرک بخشی از این دستاوردهای تحقیقاتی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.

همچنین تفنگ 106 میلیمتری، قایق هجومی رعد، زیردریایی مرطوب السابحات 15، زیر دریایی کلاس سبک غدیر بخشی از اژدرها، مین چسبان و سامانه پدافند شیمیایی ، میکروبی و هسته ای ( ش . م .ه) بخشی از امکانات نیروی دریایی ارتش و تجهیزاتی بود که در پایان رژه روز ارتش به نمایش گذاشته شد.

در رژه 29 فروردین روز ارتش چتربازان تیپ 65 نیروی زمینی ارتش نیز از فراز آسمان بارگاه بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران به انجام نمایش پرداختند.

در مراسم رژه روز ارتش که صبح امروز در جوار حرم مطهر امام راحل (ره) و با حضور رئیس جمهور برگزار شد قرار بود که 140 فروند از جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر فراز آسمان محل برگزاری رژه روز ارتش به انجام رژه بپردازند که پرواز این هواپیماها به دلیل شرایط نامساعد جوی و دید کم خلبانان لغو شد. اما چندین فروند از هواپیماهای جنگنده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر فراز محل برگزاری این مراسم رژه رفتند.

