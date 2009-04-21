اصلاح الگوی مصرف باید از اصلاح مصرف انرژی آغاز شود

مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه بر امر اصلاح الگوی مصرف در تمامی جوانب زندگی مردم اظهار داشت: بحث تعدیل انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی از دغدغه های اصلی کشور به حساب می آید و با توجه به نام گذاری سال جاری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف، باید بر این امر مهم بیش از گذشته توجه شود.

وی از استفاده نامناسب حرارت و نور در کشور ابراز نگرانی کرده و خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در امر انرژی، توجه به معماری داخلی است زیرا با توجه ویژه به نوع معماری داخلی می توان هدر رفتن انرژی در منازل را به حداقل رساند.

پزشکیان تفکیک فضاها را در معماری داخلی یادآور شد و گفت: غفلت از فضاها در کشورما به وفور به چشم می‌خورد و استفاده مناسب و تفکیک فضای صحیح از سوی معماری داخلی حرکت مناسبی به سمت کم کردن هزینه ها و قابل انعطاف کردن مکانها خواهد بود.

نماینده تبریز افزود: اگر هر لحظه خود را اصلاح کرده و در هر هدف، خود را نو کنیم به سمت شکوفایی قدم برداشته ایم.