صادرات 1.5 میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی از آذربایجان شرقی

صادق نجفی در گفتگو با خبرگار مهر در تبریز افزود: ارزش کل صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی بیش از یک میلیارد و 422 میلیون و 391 هزار دلار بوده است.

وی ادامه داد: وزن کالاهای صادراتی از آذربایجان شرقی در این مدت به دو میلیون تن بالغ شد.

صادق نجفی گفت: عمده کالاهای صادر شده در سال گذشته شامل گروه کالاهای صنعتی، کشاورزی، محصولات شیمیایی، فلزات، سنگ و مواد معدنی، فرش و صنایع دستی بوده که به پنج قاره جهان صادر شده است.

دبیر کار گروه توسعه صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی افزود: در همین مدت مقدار 545 هزار و 969 تن انواع کالا به ارزش 568 میلیون و 703 هزار و 234 دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 9 درصد و ارزش دلاری 20 درصد رشد داشته است.

صادق نجفی اظهار داشت: کالاهای صنعتی با 579 میلیون دلار بیشترین سهم را از صادرات غیر نفتی سال 87 داشته اند که در مقایسه با مدت مشابه 8.3 درصد رشد نشان می دهد.

دبیر کار گروه توسعه صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تجارت در آذربایجان شرقی وابسته به نفت نیست، گفت: چرخه اقتصادی آذربایجان شرقی بر پایه صادرات کالاهای غیر نفتی است و از این نظر در کشور حرف اول را می زنیم .

نجفی اظهار داشت: تجار استان در کشور جزو تجار بسیار با تجربه و تأثیر گذار در عرصه صادرات هستند و دولت نیز با تمام توان نسبت به حمایت از صادر کنندگان تلاش می کند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی با اشاره به نام گذاری سال 88 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد: امیدواریم با عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری و اصلاح الگوی مصرف در راستای افزایش صادرات و کسب فرصت های تجاری بیشتر در بازار های هدف صادراتی و تنظیم بازار مصرف استان گام های موثری برداریم.