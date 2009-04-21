۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۰۳

خباز:

اجرای سند چشم انداز با انحراف هایی مواجه بود

مشهد - خبرگزاری مهر : مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مهلت ارائه برنامه پنج ساله دولت تا خرداد ماه است، گفت: در چهار سال اخیر نسبت به سند چشم انداز با انحرافهای زیادی مواجه بوده ایم.

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر در کاشمر اولویتهای اصلی برنامه پنج ساله را رعایت دقیق سند چشم انداز بیست ساله نظام دانست و افزود: طبق سند چشم انداز باید تورم یک رقمی شود حال آنکه بانک مرکزی نرخ تورم را 5/24 درصد اعلام کرده است، نقدیگی باید چهار شود، نرخ بیکاری باید یک رقمی شود، اشتغال به هفت درصد برسد و به سیاستهای اجرایی اصل 44، سیاست خارجی و داخلی و مسائل فرهنگی دقت نظر شود.

نماینده مردم شهرستان های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در مجلس گفت: طرح تحول اقتصادی دولت در هفت مرحله قابل اجرا است که همه این موارد از جمله ساماندهی بانکها، ساماندهی بیمه ها، اشتغال و سرمایه گذاری و ... می تواند در برنامه پنج ساله گنجانده شود.

خباز به ضرورت دقت نظر دولت در ارائه برنامه پنج ساله تاکید کرد و گفت: نباید مثل لایحه بودجه کلی نگری شود زیرا قابل ارزیابی نخواهد بود و یا بیش از حد جزئی باشد که به مسائل پیش پا افتاده در آن پرداخته شود.

وی به کلی گویی در لایحه بودجه 88 اشاره کرد و گفت: در حالی که دولت لایحه بودجه را در 39 ردیف به مجلس آورد نمایندگان آن را به 267 ردیف تبدیل کردند.

خباز در ادامه این گفتگو در خصوص گزارش تفریغ افزود: با ارائه گزارش تفریخ بودجه 85 و 86 بسیاری از نمایندگان نگران شدند .

خباز با بیان اینکه در 54 درصد بودجه سال 86 یعنی بیش از نصف بودجه تخلف وجود دارد، گفت: دیوان محاسبات به دنبال تفریغ بودجه سال 87 است که در بررسی های اولیه پیش بینی می شود تخلفات تفریخ بودجه 87 بیش از سالهای 85 و 86 باشد.

