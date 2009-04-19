موزه موسیقی مرداد ماه به بهره برداری می رسد

رئیس موزه موسیقی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : با توجه به بخش های جدید عمرانی موزه که در حال تکمیل است اگر اعتبارات مورد نیاز به موقع تامین شود موزه موسیقی ایران مرداد ماه 88 آماده افتتاح خواهد شد تا پذیرای پژوهشگران و علاقمندان باشد.

علی مرادخانی ضمن اشاره به مدت زمان طولانی طرح تکمیل این موزه گفت : موزه موسیقی یک بار در سال 78 و با حضور اهالی فرهنگ و هنر و برخی از مسئولان افتتاح شد اما از آنجا که به دلیل نواقص موجود پاسخ گوی بسیاری از نیازهای مد نظر ما و اهالی موسیقی نبود طرح تکمبل آن ادامه پیدا کرد.

وی در ادامه افزود : در حال حاضر نیزشرکت توسعه مشغول انجام عملیات عمرانی مربوط به ساخت استودیو ضبط و پالایش صدا است که اگر این کارهای عمرانی در زمان مقرر شده تکمیل شود ما مشکلی برای افتتاح آن نخواهیم داشت.

مرادخانی همچنین گفت : در بخش تهیه سازهای مناطق مختلف ایران نیز فعالیتهای همکاران ما تا دو ماه دیگر به اتمام خواهد رسید تا حاصل آن در گالریهای در نظر گرفته شده در معرض دید قرار بگیرد.

رئیس موزه موسیقی ایران در ادامه با اشاره به بخشهای مختلف این موزه تصریح کرد: کتابخانه بسیار تخصصی موسیقی شامل کتب قدیمی و جدید این حوزه ، مجموعه سازهای مناطق مختلف ایران، استودیو ضبط و پالایش صدا ، مجموعه کامل آثار صوتی تاریخ موسیقی کشورمان و سالن مخصوص فعالیتهای پژوهشی از جمله بخش های مختلف این موزه است.