نمایشگاه توانمندیهای دانشگاههای وزارت علوم در تاجیکستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد رادمنش - دبیر نمایشگاه بین المللی دانشگاهها، مراکز پژوهش و فناوری وزارت علوم هدف از برگزاری این نمایشگاه را عرضه توانمندی های علمی و آموزشی دانشگاهها و موسسات پژوهشی، بسترسازی برای جذب دانشجویان خارجی به دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور، تبادل دانش و تجربه میان دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری دو کشور عنوان کرد.

وی معرفی و ارائه آخرین دستاوردها در عرصه های علمی و فناوری، فراهم آوردن زمینه تأمین نیازهای دانشگاهها و موسسات کشورهای منطقه در زمینه تجهیزات و تکنولوژی آموزشی، پژوهشی و فناوری و گسترش روابط و توسعه مبادلات علمی، آموزشی و فناوری با جمهوری فارسی زبان تاجیکستان را نیز از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه اعلام کرد.