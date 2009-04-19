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۳۰ فروردین ۱۳۸۸، ۱۴:۱۶

نمایشگاه توانمندیهای دانشگاههای وزارت علوم در تاجیکستان برگزار می شود

نمایشگاه توانمندیهای دانشگاههای وزارت علوم در تاجیکستان برگزار می شود

اولین نمایشگاه بین المللی دانشگاهها، مراکز پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 15 تا 18 تیر ماه در تاجیکستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد رادمنش - دبیر نمایشگاه بین المللی دانشگاهها، مراکز پژوهش و فناوری وزارت علوم هدف از برگزاری این نمایشگاه را عرضه توانمندی های علمی و آموزشی دانشگاهها و موسسات پژوهشی، بسترسازی برای جذب دانشجویان خارجی به دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور، تبادل دانش و تجربه میان دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری دو کشور عنوان کرد.

وی معرفی و ارائه آخرین دستاوردها در عرصه های علمی و فناوری، فراهم آوردن زمینه تأمین نیازهای دانشگاهها و موسسات کشورهای منطقه در زمینه تجهیزات و تکنولوژی آموزشی، پژوهشی و فناوری و گسترش روابط و توسعه مبادلات علمی، آموزشی و فناوری با جمهوری فارسی زبان تاجیکستان را نیز از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه اعلام کرد.

کد مطلب 863056

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