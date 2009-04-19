بومی سازی ساخت و نصب سکوهای نفت و گاز

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانپور در مراسم تقدیر از شاغلان فعال در راه اندازی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی با بیان اینکه تا قبل از سال 1373 در بخش فراساحل صنایع نفت و گاز تنها موفق به ساخت یک جکت 400 تنی شده بودیم، گفت: این در حالی است که در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته کشور در بخشهای مختلف صنایع فراساحل نفت و گاز همچون لوله گذاری زیر دریایی و سکوهای دریایی به موفقیت های بزرگی دست پیدا کرده است.

وی با اشاره به این موضوع که در شرایط کنونی بازرسی، مهندسی، خرید، ساخت، نصب تجهیزات، بارگیری، حمل، نصب در دریا، عملیات راهبری و نگهداری سکوهای دریایی نفت و گاز در کشور بومی شده است، تصریح کرد: بدون ترید هم اکنون با وجود همه تهدیدها و فشارهای خارجی، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در منطقه خلیج فارس و در بین شرکت های محلی و منطقه ای از جایگاه برجسته ای برخوردار است.

مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی در ادامه با یادآوری این موضوع که در لوله گذاری دریایی در بخشهای مهندسی پایه، تفضیلی، تامین کالا، کوتینگ، لوله گذاری زیر دریایی، تست، تزریق گاز و راه اندازی کشور به خود کفایی کامل دست پیدا کرده است، بیان کرد: کلیه این فعالیتها در عمقی کمتر از 150 متر از زیر بستر دریا در داخل کشور قابل اجرا است.

وی در ادامه از سفارش خرید یک فروند جرثقیل شناور با ظرفیت بالا خبر داد و افزود: خرید این جرثقیل با حمایت مستقیم وزیر نفت و از محل فاینانس های خارجی در حال ساخت است.

سلطانپور پیشرفت فیزیکی ساخت این شناور را حدود 65 درصد عنوان کرد و افزود: پیش بینی می کنیم این جرثقیل تا پایان سال جاری میلادی تحویل شرکت مهندسی و ساخت تاسیات دریایی شود.