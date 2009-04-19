بنگاه های اقتصادی خراسان رضوی ملزم به اخذ پروانه کسب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان اظهار داشت: طبق مصوبات قبلی این کمیسیون، پرونده تخلفات واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در اولویت رسیدگی قرار گرفته و مجدانه پیگیری می شود.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه هر واحد اقتصادی که به منظور ارائه خدمات، اقدام به اخذ وجه از مشتریان می کند در چهارچوب این قانون قرار می گیرد، گفت: تمامی واحدهای اقتصادی اعم از هتلها، رستورانهای مناطق ییلاقی، رستورانهای بین راهی و پارکینگهای عمومی که بابت ارائه خدمات وجه دریافت می کنند باید پروانه کسب دریافت کنند.

صفرزاده با بیان اینکه تمامی بنگاه های اقتصادی اعم از صنفی و غیرصنفی تحت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: تخلفات واحدهای غیرصنفی در تعزیرات حکومتی استان و تخلفات واحدهای صنفی در دبیرخانه هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی خراسان رضوی نیز از توزیع بیش از پنج هزار تن سیب و پرتقال طی طرح تنظیم بازار نوروزی خبر داد و ادامه داد: با پایان یافتن طرح توزیع میوه نوروزی در خراسان رضوی پنج هزار و 147 تن سیب و پرتقال در استان توزیع شد.

محمدرضا موحد افزود: طرح توزیع میوه نوروزی استان تا 25 فروردین ماه با موفقیت به انجام رسید و طی آن سه هزار و 719 تن پرتقال و هزار و 428 تن سیب در 92 مرکز منتخب در مشهد مقدس و حدود 40 مرکز در شهرستانها عرضه شد.