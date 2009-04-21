  1. استانها
۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۰۷

172 میلیارد ریال به شهرهای جدید اهواز اختصاص یافت

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار اهواز از اختصاص 172 میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای خدمات زیرساختی دو شهر جدید رامین و شیرین شهر در این شهرستان خبر داد.

عبدالعزیر فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: شهرهای جدید اهواز شامل شیرین شهر و رامین برای جلوگیری از گسترش بی رویه شهر اهواز و افزایش مناطق حاشیه نشین در حال راه اندازی هستند و در حال حاضر بیش از 172 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساختهای اساسی به این دو شهر اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: از این مبلغ 20 میلیارد ریال جهت تکمیل بلوار و میدان ورودی شهر جدید رامین اختصاص یافته است.

فرماندار اهواز اعتبار اختصاص یافته برای تکمیل خدمات زیرساختی شیرین شهر را 152 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 30 میلیارد ریال از این اعتبار نیز جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب و ایستگاه پمپاژ و خطوط شبکه فضلاب طرح مسکن مهر هزینه می شود.
 
فدعمی از اختصاص 70 میلیارد ریال جهت شبکه توزیع برق محله ها و روشنایی معابر شیرین شهر خبر داد و احداث درمانگاه، احداث تصفیه خانه آب، احداث کلانتری، جاده کمربندی شرق شیرین شهر و جاده ورودی شهر را از سایر پروژه های در دست اقدام از محل این اعتبار دانست.

وی همچنین از احداث جاده 21 کیلومتری اهواز - شیرین شهر با صرف اعتبار 15 میلیارد ریال خبر داد. 

