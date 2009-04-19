مصر میانجیگری برای حل تنش با حزب الله را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، احمد ابوالغیط در واکنش به اظهارات اخیر نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که خواستار حل بحران موجود میان مصر و حزب الله شده بود، گفت: قضیه حزب الله در اختیار دستگاه قضایی مصر قرار دارد و قاهره هیچ گونه میانجیگری سیاسی در این رابطه را نمی پذیرد.

لازم به ذکر است که نبیه بری روز گذشته ضمن اعلام آمادگی برای میانجیگری بین حزب الله و مصر گفته بود: مقاومت لبنان هرگز برای ضربه زدن به صنایع گردشگری یا تاسیسات استراتژیک مصر برنامه ریزی نمی کند و به دنبال آسیب رساندن به امنیت ملی این کشور نیست.

چندی پیش دادستان کل مصر در همسویی با سیاستهای خصمانه حکومت این کشور بر ضد مقاومت لبنان، اتهامات بی اساسی را بر ضد رهبران این جنبش مطرح کرد.

حکومت مصر پس از آنکه نشست اخیر سران عرب در دوحه سبب تشدید انزوای این کشور از زمان جنگ بیست و دو روزه رژیم صهیونیستی بر ضد نوار غزه به سبب همسویی با این رژیم شد، با طرح اتهامات خصمانه بر ضد جنبش مقاومت حزب الله لبنان سیاست فرار رو به جلو را در پیش گرفته است.

دادستان مصر حزب الله را به برنامه ریزی برای انجام آنچه عملیات خصمانه در داخل کشور توصیف کرده و آموزش عناصر انجام این عملیات متهم کرده است.