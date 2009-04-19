226 هزار تن کالا از گمرک قزوین صادر شد

حسن علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در سال گذشته از استان قزوین ۲۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۷۹ میلیون دلار به کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه و سایر کشورهای آسیای میانه، سوریه، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان صادر شده است.
وی افزود: اقلام صادراتی به طور عمده شامل پودر رختشویی، سایر کالاهای صنعتی، شیشه، فرومولیبدن، کاشی و سرامیک، مصنوعات پلاستیکی و ملامین، ورق گالوانیزه، کولرآبی و ملبوس است که از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش داشته است.
مدیرکل گمرک استان قزوین بیان داشت: کاهش ارزش صادرات به دلیل کاهش شدید ارزش بین المللی فلزات به ویژه فرومولیبدن که یکی از اقلام عمده صادراتی استان است صورت گرفته که این امر باعث کاهش انگیزه صادرات شده به طوری که ارزش فرومولیبدن در سال ۸۶ حدود ۳۳ میلیون دلار و در سال ۸۷ حدود 15 میلیون و 500 هزار دلار بوده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته در استان قزوین ۷۵ هزار تن کالای وارداتی به ارزش سه هزار و ۳۶۷ میلیارد ریال ترخیص شده که از نظر ارزش ۹ درصد کاهش داشته است.
علیدوستی عنوان کرد: کالاهای ترخیص شده به طور عمده شامل کمپرسور، اجزا و قطعات کولر، لوله شیشه ای برای ساخت پوکه آمپول، پلیکربنات، بخشی از خط کامل فولی و فلایویل، برد کنتورهای تک و سه فاز الکترونیکی، رول پاکت بسته بندی و متعلقات مربوطه است.
به گفته علیدوستی این کالاها از کشورهای سنگاپور، امارات، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، تایلند، تایوان وارد کشور شده است.
مدیرکل گمرک استان قزوین یادآور شد: در این مدت ۵۴۳ فقره پرونده حقوقی و قضایی به ارزش ۳۵ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: در مدت مذکور ۵۲۷ بسته پستی به ارزش ۲۰۲ میلیون ریال از دایره امانات پستی این گمرک ارزیابی به خارج از کشور ارسال و هزار و ۴۴۰ بسته پستی وارده از سایر کشورها به ارزش ۵۰۷ میلیون ریال ارزیابی و ترخیص شده است.
علیدوستی درباره ترانزیت سوخت از گمرک استان گفت: ۵۲ هزار تن مواد سوختی از مبدا ترکمنستان از طریق راه آهن به مخازن تحت پوشش این گمرک ترانزیت و از سوی دو هزار و ۲۲۱ کامیون بارگیری و از مرز خسروی به عراق حمل شده است.
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