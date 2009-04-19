226 هزار تن کالا از گمرک قزوین صادر شد

حسن علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در سال گذشته از استان قزوین ۲۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۷۹ میلیون دلار به کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه و سایر کشورهای آسیای میانه، سوریه، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان صادر شده است.

وی افزود: اقلام صادراتی به طور عمده شامل پودر رختشویی، سایر کالاهای صنعتی، شیشه، فرومولیبدن، کاشی و سرامیک، مصنوعات پلاستیکی و ملامین، ورق گالوانیزه، کولرآبی و ملبوس است که از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرک استان قزوین بیان داشت: کاهش ارزش صادرات به دلیل کاهش شدید ارزش بین‌ المللی فلزات به ویژه فرومولیبدن که یکی از اقلام عمده صادراتی استان است صورت گرفته که این امر باعث کاهش انگیزه صادرات شده به طوری که ارزش فرومولیبدن در سال ۸۶ حدود ۳۳ میلیون دلار و در سال ۸۷ حدود 15 میلیون و 500 هزار دلار بوده است.