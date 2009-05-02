خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: نویسنده این کتاب در پیشگفتار آن با اشاره به اینکه "کتاب خلیج فارس 38 سال پیش چاپ شده و اکنون نایاب است" به وقایعی پرداخته که در مدت زمان یادشده در این منطقه استرتژیک رخ داده است. این کلمه نخستین بار توسط سرهنگ جمال عبدالناصر جاری شد و بعدها اعراب سواحل جنوبی خلیج فارس هم به پیروی از وی آن را به کار بردند.

کتاب "خلیج فارس از دیرباز تا کنون" در واقع بخش دوم کتاب فوق است که طی قراردادی مابین معاونت فرهنگی و پژوهشی وزارت امور خارجه و مولف نوشته شده و به چاپ رسیده است.

در بخش اول این کتاب به مواردی مانند پنج هزار سال جنگ و ستیز در گاهواره تمدن، اسکندر در خلیج فارس، اقوام تازی بر ساحل خلیج فارس، جنبشهای دینی و سیاسی در ساحل خلیج فارس، سیاحان خلیج فارس، جزیره‌های خلیج فارس و بحر عمان، بحرین، نام خلیج فارس در متون و نقشه‌ها، امارات متحده عربی و تاثیرات خارجی جنبش ملی نفت ایران پرداخته شده است.

این کتاب 413 صفحه‌ای در نمایشگاه کتاب تهران نیز توزیع می‌شود.