گیلاس به کاهش وزن کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی نچرال نیوز محققان دانشگاه میشیگان اعلام کرده اند که گیلاس با تنظیم فعالیتهای متابولیک از بروز چاقی جلوگیری می کند.

بنابر همین گزارش مصرف گیلاس در بدن نه تنها از افزایش قند، فشار خون و کلسترول جلوگیری می کند بلکه از بیماریهای قلبی نیز جلوگیری می کند.

مصرف منظم و کافی گیلاس به کاهش تجمع چربی ها به ویژه در ناحیه شکم و بخش میانی بدن نیز کمک می کند.

تحقیقات نشان داده مصرف گیلاس به مدت سه ماه باعث می شود تا کلسترول در حدود 11 درصد کاهش یابد و این میزان موجب کاهش 9 درصد از وزن افراد می شود.

بهتر است گیلاس به صورت تازه و خام مصرف شود تا علاوه بر مزایای فوق آنتی اکسیدان فراوانش را نیز حفظ کند.