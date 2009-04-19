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۳۰ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۴۶

"دلشکسته" شکیبایی دوباره به سینما آمد

"دلشکسته" شکیبایی دوباره به سینما آمد

فیلم سینمایی "دل‌شکسته" به کارگردانی علی روئین‌تن با بازی مرحوم خسرو شکیبایی از جمعه پیش در سینما پردیس زندگی اکران شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که سال گذشته اکران عمومی شد، از جمعه پیش بار دیگر در سینما پردیس زندگی در غرب تهران روی پرده رفته است.

"دلشکسته" نخستین فیلم علی روئین‌تن و با برداشتی آزاد از لیلی و مجنون داستان دختر و پسری از دو خانواده مختلف است که می‌خواهند با هم ازدواج کنند اما مسائلی مانع می‌شود.

زنده‌یاد شکیبایی، فریبا کوثری، آفرین عبیسی، اکبر عبدی، شهاب حسینی، بیتا بادران، رضا رویگری، شقایق فراهانی و مجید مشیری بازیگران این فیلم هستند که در بخش میهمان بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش درآمد. "دلشکسته" از 13 آذر پارسال در گروه سینمایی استقلال اکران شد.

کد مطلب 863308

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