رشد 10 برابری راه اندازی مراکز آموزش از راه دور در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی یزدیخواه ظهر یکشنبه در گردهمایی موسسان، مدیران و مشاوران مراکز آموزش از راه دور مناطق تابعه شهرستانهای استان تهران در کانون امام علی (ع) آموزش و پرورش ناحیه یک کرج اظهار داشت: سال 83 اولین مرکز آموزش راه دور شهرستانهای تهران افتتاح شد و هم اکنون 100 مرکز آموزش راه دور در شهرستانهای این استان راه اندازی شده است.

وی افزود: در این مراکز 36 هزار دانش آموز درس می خوانند و هم اکنون با توجه به اینکه در آستانه برگزاری امتحانات هستیم، خود را برای امتحانات پایان ترم آماده می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید برای گروه ها در بخشهای مختلف مسیر ارتقا گسترش یابد، در دنیای امروز بحث آموزشهای مجازی و از راه دور به سرعت رشد می کند و این آموزشها لازمه تعلیم و تربیت دانش آموزان است.

یزدیخواه بیان داشت: حداقل در هر منطقه آموزش و پرورش در شهرستانهای استان تهران باید یک مرکز آموزش از راه دور پسرانه و یک مرکز دخترانه فعالیت داشته باشد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: نوع تبلیغات، ثبت نام، جزوات، ناظرین امتحانات، نحوه ثبت نام اولیه، بستن دفتر آمار امتحانات در حال نهادینه شدن در دانش آموزان و پرسنل مراکز است.

وی با اشاره به شیوه های اعمال تغییرات در مراکز آموزش از راه دور در این استان یادآور شد: ما درخواستهای افزایش و راه اندازی تعداد مراکز را به طور شفاف اعلام می کنیم تا متقاضیان ثبت نام در مدارس اقدامات لازم را انجام دهند.

این مسئول متذکر شد: با تاسیس این مراکز، دیگر بزرگسالان در مدارس شبانه روزی ثبت نام نمی کنند و خواهان استفاده از خدمات و امکانات آموزشی این مراکز هستند.

یزدیخواه ادامه داد: همچنین باید به سقف تعداد افراد ثبت نامی در مراکز آموزش از راه دور توجه ویژه شود چون اگر مدیران از سقف تعیین شده فراتر بروند و افراد بیشتری را ثبت نام کنند، با کمبود و عدم ارائه امکانات مواجه می شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران افزود: تهیه محتوای الکترونیکی موضوعی است که باید سازمان پیگیری کند، همچنین در راستای تبلیغات سالم باید تمامی تلاشها متمرکز شود چون هم اکنون ذهنیت جامعه نسبت به این مراکز مثبت است.

همچنین در این مراسم معاون آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران افزود: در سال جاری علاوه بر الگو قرار دادن پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، باید نوآوری و شکوفایی، اتحاد ملی و انسجام اسلامی نیز در تمامی برنامه های اجرایی نهادها و سازمانها اجرایی شود.

حمیدرضا مشهدی عباسی گفت: کیفیت بخشی به بحث آموزشی و توجه به قوانین و آیین نامه هایی که در مراکز آموزش از راه دور اعمال می شود، دو هدف اساسی در موضوع آموزشی مد نظر ما در سازمان است.

وی ادامه داد: طبق سیاست اعمال شده در بخش آموزشی استان تهران، باید در هر برنامه ریزی تمامی آموزشگاه ها در نظر گرفته شوند، این نباشد که استثنایی برای آموزشگاه ها و مراکز قائل شویم.

این مسئول اضافه کرد: تلاش می شود در مراکز آموزش از راه دور بهترین کیفیت آموزشی به دانش آموزان و داوطلبان ارائه شود تا زمینه های پیشرفت درسی تمامی آنها فراهم شود.