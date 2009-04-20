روز سخت آلومینیوم و شهرداری/ شاهین و تراکتور در اندیشه تحکیم صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در حالی عصر سه شنبه با برگزاری 14 دیدار در گروه های 2 گانه پیگیری می شود که در گروه "الف" این مسابقات تیم های شهرداری تبریز و آلومینیوم اراک در اندیشه جبران امتیازات عقب افتاده خود از استیل آذین هستند.

در این هفته شاگردان محمدحسین ضیایی و جواد زرینچه در بازی های خارج از خانه کار سختی را پیش رو دارند اما شاگردان نادر دست نشان در خانه میزبان مقاومت بسیج فارس هستند که با پیروزی در این دیدار می توانند راه خود را برای صعود مستقیم به نهمین دوره لیگ برتر هموار کنند.

در گروه "ب" هم تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز و شاهین پارس جنوبی برای رسیدن به صدرجدول روز سختی را پیش رو دارند و هر تیمی که امتیاز از دست بدهد، جایگاه نخست را به حریف دیگر تقدیم خواهد کرد.

برنامه هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه 1/2/88

گروه الف:

* استیل آذین تهران - مقاومت بسیج فارس، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران

* نساجی مازندران - گل گهر سیرجان، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* مهرکام پارس - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر

* کوثر لرستان - هما تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی خرم آباد

* پتروشیمی تبریز - شهرداری بندرعباس، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تبریز

* سپاهان نوین اصفهان - شهرداری تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان

* شهرداری زنجان - آلومینیوم اراک، ساعت 15:30، ورزشگاه کارگران زنجان

جدول رده بندی گروه الف:

1- استیل آذین 41 امتیاز

2- شهرداری تبریز 36 امتیاز

3- آلومینیوم اراک 32 امتیاز

4- پتروشیمی تبریز 30 امتیاز

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12- مقاومت بسیج فارس 17 امتیاز

13- نساجی مازندران 16 امتیاز

14- شهرداری زنجان 11 امتیاز

گروه ب:

* داماش لرستان - مس رفسنجان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی دورود

* پیام مخابرات شیراز - شیرین فرازکرمانشاه، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* دیهیم اهواز - اتکا گلستان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز

* شاهین پارس جنوبی - شاهین اهواز، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* تربیت یزد - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه نصیری یزد

* نیروی زمینی تهران - فولاد هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی

* ماشین سازی تبریز - شموشک نوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

جدول رده بندی گروه ب:

1- تراکتورسازی تبریز 40 امتیاز(تفاضل گل 17+)

2- شاهین پارس جنوبی 40 امتیاز(تفاضل گل 9+)

3- مس رفسنجان 35 امتیاز

4- نیروی زمینی 29 امتیاز

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12- شاهین اهواز 16 امتیاز

13- دیهیم اهواز 15 امتیاز

14- ماشین سازی تبریز 11 امتیاز