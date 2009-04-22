شبکه ترافیکی؛ راه حل کشورهای جهان برای کنترل ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم چراغهای راهنمایی و رانندگی در اکثر کشورهای جهان، شبکه ای پیچیده از جاده ها، چراغها و تقاطع ها است که هر اتومبیل قسمت بسیار کوچکی از این شبکه را تشکیل می دهد.

در شهر لندن به صورت تقریبی روزانه 11 میلیون مسافرت از طریق اتومبیل و موتور سیکلت صورت می گیرد این شهر دارای 6 هزار چراغ راهنمایی است که جریان ترافیک را کنترل کرده و اطلاعات آن تحت نظارت مرکز پیشرفته کنترلی قرار دارد.

برخلاف اینکه شبکه ترافیکی بسیار پیچیده به نظر می رسد، تکنولوژی کنترل کننده آن بسیار قدیمی و ساده است و در حال حاضر دو سیستم عامل کنترل کننده در انگلستان فعالند.

سیستم اول با استفاده از جمع آوری اطلاعات مربوط به جریان ترافیک در مناطقی خاص برای محاسبه زمان بندی چراغها استفاده می کند. محاسبه ساده این سیستم در دهه 1960 توسط محققان انگلیسی ارائه شده و تا کنون و با ایجاد بهبودهای رایانه ای همچنان در حال استفاده است.

سیستم دوم از تکنولوژی پیشرفته تری بهره برده است. این سیستم از ردیابهای فلزی در زیر سطح آسفالت در تمامی چهارراهها استفاده می کند که با عبور هر اتومبیل از روی آنها اطلاعات به دست آمده به رایانه ای مرکزی انتقال داده شده و این رایانه با استفاده از الگوریتمی پیچیده، زمان مناسب برای هر یک از چراغهای خیابان را تعیین می کند.

در این صورت چراغهای راهنمایی متناسب با حجم اتومبیلهایی که از روی ردیابها عبور می کنند تنظیم خواهد شد. این سیستم به شکلی مطلوب قادر است ترافیک روانی را در شبکه جاده ای انگلستان ایجاد کند.

بر اساس گزارش بی بی سی، پیشرفته ترین تکنولوژی که در سیستم ترافیکی انگلستان موجود است استفاده از ترانزیستور در اتوبوسها است. به این شکل مسیر اتوبوسها تحت نظارت مستقیم رایانه بوده و مسافران در سریع ترین زمان ممکن و بدون مقابله با گره ترافیکی به مقصد خواهند رسید.

استفاده از تکنولوژی های متفاوت در راستای کنترل و حذف ترافیک برای سالهاست که در شهرهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل مردم شهرهای بزرگ حتی در مواقع خاص نیز کمتر با گره های ترافیکی مواجه شده زمان و سوخت کمتری را از دست خواهند داد.