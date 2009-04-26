خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: دربارۀ "تراکتاتوس" – کتاب مطرح ویتگنشتاین – و تأثیرات فلسفی آن بر اندیشۀ متأخر، مقالات و کتابهایی منتشر شده‌اند. کتاب "مقدمه‌ای بر تراکتاتوس ویتگنشتاین" اثر پروفسور الیزابت آنسکوم از جملۀ آنهاست.

کتاب به نثری فنی و در بعضی موارد پیچیده به نگارش در آمده است به‌گونه‌ای که همانند "تراکتاتوس" خود این کتاب نیز درآمد و مدخلی جداگانه می‌طلبد. شیوه نگارش کتاب "موضوعی" است و نویسنده مهمترین موضوعات "تراکتاتوس" یا مهمترین مباحثی را که از محتوای "تراکتاتوس" دریافت می‌گردد تحت فصولی جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داده است.

کتاب پروفسور انسکوم در مقایسه با سایر کتابهایی که در این خصوص به رشتۀ تحریر درآمده‌اند به لحاظ فنی و عمق تحلیل در سطحی بالاتر قرار دارد. این کتاب درسگفتارهای انسکوم در اکسفورد است که طی سالهای 1958-1957 ایراد شده است.

فهرست عناوین این کتاب عبارتند از: "گزاره های بنیادین"، "نظریۀ توصیفات"، "تعاریف منطقی "Not P""، "نظریۀ تصویر"، "پیامدهای نظریۀ تصویر"، "نشانه و نماد"، "ویتگنشتاین، فرگه ، رامزی"، "عملیات"، "مفاهیم صوری و مجموعه‌های صوری"، "شکل کلی گزاره"، "کلیت"، "شناخت و یقین" و "عرفان و من گروی".

پروفسور انسکوم یکی از شاگردان برجسته ویتگنشتاین است و طی سالهای 1968 تا 1970 استاد دانشگاه کمبریج بوده است.