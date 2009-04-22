ثبت بیش از 5 هزار واقعه طلاق میان زوجهای سالمند

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس این آمار که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده است در سال گذشته بیش از 3 هزار و 888 مرد و یک هزار و 212 زن بالای 60 سال از همسران خود جدا شدند.

بر اساس این آمارها در میان مردان یک هزار و 89 مورد واقعه طلاق در بازه سنی 60 تا 64 سال، 811 مورد در سنین 65 تا 69 سال، 804 مورد در سنین 70 تا 74 سال و یک هزار و 184 مورد نیز در سنین بالاتر از 75 سال رخ داده است.

در میان زنان نیز از این وقایع طلاق 590 مورد در بازه سنی 60 تا 64 سال، 301 مورد در سنین 65 تا 69 سال، 180 مورد در سنین 70 تا 74 سال و 141 مورد نیز در سنین بالاتر از 75 سال به وقوع پیوسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس آمار دفتر آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال کشور مجموع کل طلاقهای وقوع یافته سال 1387 در کشور 110 هزار و 510 مورد بوده است که51 هزار و 48 مورد از آن در میان مردان زیر سی سال و 72 هزار و 87 مورد نیز در میان زنان زیر سی سال کشور به وقوع پیوست که بیشترین میزان طلاقهای رخ داده در میان مردان جوان در بازه سنی 25 تا 29 سال با 31 هزار و 775 واقعه و بالاترین میزان نیز برای زنان در بازه سنی 20 تا 24 سال با 29 هزار و 812 واقعه رخ داده است.

در همین حال بر اساس آمار دفتر آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، از تعداد کل موارد طلاق وقوع یافته در سال گذشته نیز یک هزار و 536 مورد در جوانان مرد سنین زیر 20 سال و 15 هزار و 796 مورد نیز در زنان زیر 20 سال اتفاق افتاد که 732 مورد آن در زنان با سن زیر 15 سال بوده است.

کارشناسان معتقد هستند وقوع این تعداد طلاق در میان پیرزنان و پیرمردان کشور که در سنین پایانی عمر خود به سر می برند بی سابقه و در عین حال لازم به بررسی و تحلیل است.