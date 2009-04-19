دکتر سید محمد ثقفی که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد، با اعلام این خبر گفت: این کتاب در رابطه با مجموعه تمدنهای مؤثر در دنیاست. یکی هم تمدن بزرگ اسلامی است.

این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد تصریح کرد: تمدن اسلامی، حلقه واسطه انتقال فرهنگ یونان به دنیای غرب است. به‌علاوه ابتکارات خود دانشمندان مسلمان در قرن پنجم، در توسعه علم، نقش مؤثر داشته است. در دوره جنگهای صلیبی این تمدن اسلامی بوده است که بذرهای آگاهی و معرفت را به جهان غرب انتقال داد که نتیجه آن ظهور پروتستان در جهان مسیحیت بود.

این محقق حوزه جامعه‌شناسی دین افزود: ولی در پایان جنگهای حمله مغول به ایران دوره انحطاط تمدن اسلامی فرا رسید و پس از آن چندان توسعه‌ای در زمینه علوم پیش نیامده است.

این نویسنده و مترجم اظهار داشت: اکنون بر مسلمانان است که عوامل پیشرفت و انحطاط این تمدن بزرگ را بدانند و خود را برای بازسازی آن آماده سازند. این مطالب در کتاب "فراز و نشیب تمدن اسلامی " و رسالت دانشمندان معاصر به تفصیل بحث شده است.

دکتر ثقفی در پایان خاطر نشان کرد: چاپ دوم کتاب " نظریه‌های عالمان مسلمان در مورد جامعه‌شناسی" از سوی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک در نمایشگاه کتاب امسال عرضه می‌شود.