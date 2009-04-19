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۳۰ فروردین ۱۳۸۸، ۱۹:۰۵

110 محصول زراعی پرمتقاضی امسال بیمه می شوند

110 محصول زراعی پرمتقاضی امسال بیمه می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی ایران گفت: سال زراعی جاری110 محصول دارای متقاضی زیاد تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی خمسه عصر یکشنبه در جلسه بیمه محصولات زراعی در گرگان افزود: فندق، توت فرنگی، خربزه، عناب، طالبی از محصولاتی هستند که امسال تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: همچنین سال جاری پنج هزار و 790 میلیارد ریال یارانه به صندوق بیمه کشاورزی ایران برای بیمه محصولات کشاورزی تخصیص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: برای گسترش بیمه محصولات کشاورزی و زراعی باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شود، زیرا هرسال حوادث خسارتهای زیادی به این بخش وارد می کند.

به گفته خمسه درحال حاضر 340 کارگزار بیمه و شرکت خدمات بیمه کشاورزی در سطح کشور فعال بوده و به کشاورزان در این بخش خدمات می دهد.

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی ایران بیان داشت: برای گسترش فرهنگ بیمه آموزش اصل اجتناب ناپذیر بوده و در این زمینه 200 هزار کشاورز آموزشهای لازم را برای پیشگیری از خسارتهای مختلف خواهند دید.

وی یادآورشد: براساس برنامه امسال حدود دو میلیون بهره بردار زراعی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

کد مطلب 863446

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