110 محصول زراعی پرمتقاضی امسال بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی خمسه عصر یکشنبه در جلسه بیمه محصولات زراعی در گرگان افزود: فندق، توت فرنگی، خربزه، عناب، طالبی از محصولاتی هستند که امسال تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: همچنین سال جاری پنج هزار و 790 میلیارد ریال یارانه به صندوق بیمه کشاورزی ایران برای بیمه محصولات کشاورزی تخصیص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: برای گسترش بیمه محصولات کشاورزی و زراعی باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شود، زیرا هرسال حوادث خسارتهای زیادی به این بخش وارد می کند.

به گفته خمسه درحال حاضر 340 کارگزار بیمه و شرکت خدمات بیمه کشاورزی در سطح کشور فعال بوده و به کشاورزان در این بخش خدمات می دهد.

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی ایران بیان داشت: برای گسترش فرهنگ بیمه آموزش اصل اجتناب ناپذیر بوده و در این زمینه 200 هزار کشاورز آموزشهای لازم را برای پیشگیری از خسارتهای مختلف خواهند دید.

وی یادآورشد: براساس برنامه امسال حدود دو میلیون بهره بردار زراعی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.