پرسپولیس در اندیشه قطعی کردن صعود / سپاهان باید پیروز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرسپولیس نیم فصل اول از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را با موفقیت پشت سرگذاشت. دو پیروزی و یک تساوی خارج از خانه مقابل رقیب اصلی حاصل تلاش سرخپوشان تهرانی در کارزار آسیایی است که این تیم را سرآمد دیگر تیم‌های ایرانی در این رقابت‌ها کرده است.

پرسپولیس اما برخلاف لیگ قهرمانان آسیا تیمی ضعیف و دور از انتظار در لیگ برتر است که چهار دیدار اخیر خود در این رقابت‌ها را با تحمل سه شکست و کسب تنها یک پیروزی پشت سرگذاشته است. نمودار حرکتی تیم پرسپولیس در فصل جاری فراز و نشیب زیادی داشته است که فراز آن در مسابقات آسیایی بوده و نشیبش در رقابت‌های لیگ برتر.

شاگردان نلووینگادا در اوج ناکامی لیگ برتر پس از دو شکست مقابل مقاومت سپاسی و صبای قم به دو پیروزی پرگل مقابل الشباب امارات و الغرافه قطر دست یافته و شکست‌های لیگ را به فراموشی سپردند. این بار هم از قضا پرسپولیس پس از شکستی دیگر در لیگ برتر به میدان آسیایی پای می گذارد با این امیدواری که سناریوی سه دیدار نخست از مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا تکرار شود.

تمام موفقیت‌های پرسپولیس در سه دیدار اخیر مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه آزادی حاصل شده است. هنوز مشخص نیست که شاگردان وینگادا بتوانند این موفقیت‌ها را در دیدارهای خارج از خانه نیز تداوم بخشند یا خیر. در آزمون سه شنبه توانایی پرسپولیس در یک دیدار خارج از خانه آسیایی محک می خورد. قهرمان لیگ ستارگان قطر که آخرین امیدش برای صعود به مرحله حذفی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا بسته به دیدار با پرسپولیس است، نمی تواند حریف آسانی برای سرخپوشان باشد.

بازی فردا برای پرسپولیس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این تیم می تواند در فاصله دو هفته مانده به پایان مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا صعود خود از گروه B این رقابت‌ها را حتمی کند.

سپاهان ایران - بنیادکار ازبکستان

یک پیروزی خانگی مقابل ضعیف ترین تیم گروه، یک شکست خارج از خانه برابر صدرنشین گروه و یک تساوی ارزشمند در خانه حریفی که از رقبای اصلی صعود به مرحله حذفی به شمار می آید. این بیلان کاری سپاهان در نیمه راه مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیاست، تیمی که در گروه B این رقابت‌ها جایگاه دوم را بالاتر از بنیادکار ازبکستان و الشباب امارات در اختیار دارد.

فردا و در هفته چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا سپاهان در دیداری تعیین کننده مقابل بنیادکار صف آرایی می کند. شکست صدرنشین فعلی لیگ ازبکستان که از مدعیان اصلی گروه B مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیاست، شانس صعود تیم کاظمی به مرحله حذفی را دو چندان می کند. سپاهانی که از دو بازی آسیایی اخیر خود تنها یک امتیاز بدست آورده است، اگر می خواهد به مرحله حذفی صعود کند باید در دیدار خانگی فردا حداکثر امتیاز را کسب کند.

برنامه دیدارهای هفته چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا به شرح زیر است:

سه شنبه - 1/2/88

گروه B

* الغرافه قطر - پرسپولیس ایران، ساعت 20، ورزشگاه الغرافه دوحه

* الشباب عربستان - الشارجه امارات، ساعت 22:10، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

جدول رده بندی:

1- الشباب عربستان 7 امتیاز- تفاضل گل 4+، 6 گل زده، 2- پرسپولیس ایران 7 امتیاز- تفاضل گل 4+، 6 گل زده، 3- الغرافه قطر 3 امتیاز، 4- الشارجه بدون امتیاز

گروه D

* سپاهان ایران - بنیادکار ازبکستان، ساعت 17، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الشباب امارات - الاتفاق عربستان، ساعت 20، ورزشگاه المکتوم دبی

جدول رده بندی:

1- الاتفاق عربستان 6 امتیاز، 2- سپاهان ایران 4 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- بنیادکار ازبکستان 4 امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- الشباب امارات 3 امتیاز

گروه F

* اف سی سئول کره جنوبی - شاندونگ لیوننگ چین، ساعت 14:30، ورزشگاه جام جهانی سئول

* اف سی سری وی جایا اندونزی - گامبااوزاکا ژاپن، ساعت 15:30، ورزشگاه جاکابارینگ جاکارتا

جدول رده بندی:

1- گامبااوزاکا ژاپن 9 امتیاز، 2- شاندونگ لیوننگ چین 6 امتیاز، 3- سئول کره جنوبی 3 امتیاز، 4- سری وی جایا اندونزی بدون امتیاز

گروه H

* کاوازاکی فرونتال ژاپن - سنترال کوست مارینیرز استرالیا، ساعت 14:30، ورزشگاه کاوازاکی تودوروکی

* تیانجین تدا چین - پوهانگ استیلرز کره جنوبی، 16:30، ورزشگاه تیانجین تدا چین

جدول رده بندی:

1- کاوازاکی فرونتال ژاپن 7 امتیاز، 2- پوهانگ استلرز کره جنوبی 5 امتیاز، 2- سنترال کوست مارینرز استرالیا 2 امتیاز، 4- تیانجین تدا چین یک امتیاز

اسامی بازیکنان محروم از حضور در دیدارهای هفته چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا به شرح زیر است:

1- عبدالله جواهر (الشارجه امارات) محروم از حضور در دیدار برابر الشباب عربستان

2- محسن یوسفی (صبای ایران) محروم از حضور در دیدار برابر پاختاکور ازبکستان

3- هانگ پن (شاندونگ لیوننگ چین) محروم از حضور در دیدار برابر اف سی سئول کره جنوبی

4- کی سونگ یئونگ (اف سی سئول) محروم از حضور در دیدار برابر شاندونگ لیوننگ

5- آئوکی تاکشی (کاشیما آنتلرز ژاپن) در دیدار برابر آرمد فورس سنگاپور ژاپن

6- دپوزو آدام لئونارد و میلیسویچ لجوبو (نیوکاسل جتز استرالیا) در دیدار برابر ناگویا گرامپوس ژاپن