6 میلیون ایرانی دفترچه بیمه ندارند/ 8 میلیون نفر چند دفترچه بیمه دارند

پرویز افشار در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای بیمه همگانی ایرانیان در کشور اشاره کرد و گفت : بر اساس این طرح 50 درصد حق بیمه از طریق بیمه شده و 50 درصد مابقی نیز از سوی دولت تامین خواهد شد.

در حالی 6 میلیون نفر از جمعیت کشور فاقد دفترچه بیمه هستند که براساس اطلاعات جمع آوری شده از سوی وزارت رفاه ، 8 میلیون و 800 هزار ایرانی دارای چند نوع بیمه و در حدود 58 میلیون و 900 هزار ایرانی نیز دارای یک دفترچه بیمه هستند.

به گفته معاون توسعه مدیریت و امورمجلس وزارت رفاه از 70 میلیون و 400 هزار نفر جمعیت سال 87 ، حدود 6 میلیون ایرانی فاقد دفترچه بیمه هستند که بنابراین کمتر از 10 درصد ایرانیان فاقد پوشش درمانی هستند.

در اجرای مفاد اصل 29 قانون اساسی و نیز ماده چهار و بند پنج ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و به منظور دستیابی عادلانه اقشار مختلف جامعه به خدمات درمانی، سازمان بیمه خدمات درمانی نسبت به بیمه تمامی ایرانیان متقاضی که فاقد پوشش بیمه درمانی هستند، با دریافت 50 درصد حق سرانه بیمه اقدام خواهد می کند که این طرح هم اکنون آغاز و تا کنون 500 هزار نفر از افراد فاقد پوشش از خدمات بیمه بهره مند شده اند.

به گفته مشاور وزیر رفاه، 50 درصد و یا تمامی حق بیمه اشخاصی که تمکن مالی ندارد و از لحاظ اقتصادی قادر به پرداخت حق بیمه نیستند، تامین خواهد شد و تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

افشار معتقد است در حال حاضر بین 5 تا 6 میلیون جمعیت کشور فاقد دفترچه بیمه بوده و باید در قالب طرح بیمه همگانی ایرانیان تحت پوشش قرار گیرند.

مشاور وزیر رفاه به آمار افراد تحت پوشش از زمان آغاز اجرای طرح بیمه همگانی ایرانیان اشاره کرد و افزود: تا کنون بیش از 500 هزار نفر دفترچه بیمه دریافت و از خدمات بیمه بهره مند شده اند.