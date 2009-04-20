به گزارش خبرنگار مهر، دراین همایش اعضای انجمن ترویج زبان وادب فارسی در مدت گردهمایی سه روزه تازه‌ترین یافته‌های علمی خود را در محورهای مختلف ارائه می‌دهند.

محورهای اصلی این همایش عبارتند از: نقش زبان و ادب فارسی در وحدت ملی ایران، مشاهیر و سخنوران آذربایجان، تاریخ ادبیات و شیوه‌های نقد ادبی (در حوزه زبان و ادب فارسی)، دستور، زبان شناسی و تاریخ زبان فارسی، ادبیات تطبیقی و موضوعات میان رشته‌ای، انواع ادبی (حماسی، غنایی،عرفانی، تمثیلی، تعلیمی) و سبک شناسی



کتاب شناسی با تاکید بر یافته‌های جدید در حوزه زبان و ادب فارسی، نقد و تحلیل عناصر هنری و زیباشناسی، ادبیات معاصر، ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری، ادبیات داستانی، ادبیات کودک و نوجوان، بررسی شیوه‌های بهینه و کاربردی در آموزش زبان و ادب فارسی، جایگاه زبان و ادب فارسی در فراسوی مرزهای ایران، ادبیات فارسی و فرهنگ اسلامی، نقد و بررسی تحقیقات ادبی در آذربایجان از دیگ محورهای این همایش به شمار می‌آید.

آشنایی با تحقیقات جدید در گستره زبان و ادب فارسی، گفتگو و تبادل نظر شرکت‌کنندگان در عرصه‌های پژوهشی زبان و ادب فارسی، تشویق و ترغیب پژوهشگران جوان به گسترش و تعمیق تحقیقات علمی، توجه به زبان فارسی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم وحدت ملی و یکپارچگی ایران از اهداف این گردهمایی است.

دبیر اجرایی این همایش دکتر محمد مهدی پور و دبیر علمی دکتر اسدالله واحد هستند، ریاست این گرهمایی به عهده دکتر مهدی محقق و دکتر سید محمد تقی علوی رئیس دانشگاه تبریز است.

همچنین استادانی چون دکتر سیلم نیساری، تقی پورنامداریان، جلیل تجلیل، محمد علی موحد، محمد جعفر یاحقی از اعضای علمی این همایش هستند.



مهلت ارسال برگه‌ ثبت نام و چکیده مقالات 31 اردیبهشت و مهلت ارسال اصل مقاله 31 خرداد است. شرکت کنندگان در این گردهمایی می‌توانند مقالات خود را به نشانی دبیرخانه این گردهمایی، تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات، ساختمان شماره 2 ، طبقه همکف ارسال کنند.

تنظیم چکیده و اصل مقاله باید با رعایت اصول نگارش مراکز دانشگاهی و رسم الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با نرم‌افزار word/2003 آماده شده باشد.



گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی از 21 الی 23 مرداد سال جاری در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود.