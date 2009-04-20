حشمت مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در شرایطی که تیم ملی فوتبال کشورمان و تیم استقلال نیاز مبرم به آرامش دارند، مربیان این دو تیم ناخواسته وارد مسائلی شده اند که در نهایت به ضرر خودشان تمام می شود.

وی ادامه داد: برای استقلال که در آستانه آخرین بازی خود در لیگ برتر است و سرنوشت قهرمانی‌اش به این بازی بستگی دارد و برای تیم ملی که باید از چندی دیگر در مسابقات انتخابی جام جهانی حضور پیدا کند از همه چیز مهمتر حفظ آرامش و تمرکزاست که متاسفانه از آن دور شده‌اند.

این کارشناس فوتبال در ادامه از تمام مربیان فوتبال کشور خواست در مواجهه رسانه‌ای با هم از بیان کلمات تنش‌زا خودداری کند. وی با تاکید براین موضوع افزود: از محمد مایلی کهن، امیر قلعه نویی، فیروز کریمی، مجید جلالی و تمامی مربیان زحمتکش کشور می خواهم و استدعا می کنم که از بیان مطالبی که ایجاد تنش می کند، خودداری کنند. به هم تهمت و افترا نزنند، در بدترین شرایط خویشتندار باشند، مطلبی را نگویند که بعد از بیانش پشیمان شوند و...

مربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه هیچ موقع تصور نمی کرده است که دو مربی خوشنام فوتبال ایران چون مایلی کهن و قلعه نویی رودرروی هم بایستند، افزود: هم مایلی کهن حق دارد که از آنچه بر او در دیدار استقلال - سایپا گذشته ناراحت باشد و هم امیر قلعه نویی که مورد توهین قرار گرفته است. اما چاره این کار برخورد و مصاحبه و بیانیه نیست. باید پا پیش گذاشته و مشکلات را رودررو حل کنند.

مهاجرانی در ادامه خاطرنشان کرد: گاهی اوقات مربیان در شرایط سختی قرار گرفته و کنترل خود را از دست می دهند. در این بین پیش می آید که حرفی یا موردی بیان می شود که شاید دور از واقعیت باشد. ادامه پیدا کردن این بحث و شکایت و دعوا نتیجه ای به دنبال ندارد و آتش جنجال و حاشیه را بیشتر می کند.

وی درخاتمه تصریح کرد: من از مدیران فدراسیون فوتبال، باشگاه استقلال و هر شخصی که در فوتبال مقام و جایگاهی دارد، می خواهم که پا پیش بگذارند و کدورت بین مایلی کهن و امیر قلعه نویی را از بین ببرند. چرا که درگیری آنها در نهایت به ضرر تیم ملی و باشگاه استقلال است.