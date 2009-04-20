شهروندان با دوچرخه از نمایشگاه خدمات شهری بازدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد افشار تصریح کرد: نمایشگاه خدمات شهری از 29 فروردین لغایت 2 اردیبهشت ماه جاری با هدف ارائه توانمندیها و فعالیتهای انجام شده در حوزه معاونت شهری از سال 85 تا 87 دائر شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه علاوه برحوزه خدمات شهری 22 گانه تهران، سازمانهای تخصصی زیر مجموعه معاونت خدمات شهری شامل آتش نشانی، سازمان میادین بازیافت های خود را عرضه می کنند..

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه هشت در ادامه به سرانه فضای سبز منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون سرانه فضای سبز منطقه 6/4 مترمربع است و به علت تراکم بالای جمعیت، 8 مترمربع با استانداردهای فضای سبز فاصله داریم.

وی با اشاره به اینکه فضای سبز منطقه هشت جزء مناطق قابل توجه تهران است تصریح کرد: در حال حاضر تعداد 72 بوستان در سطح محدوده منطقه احداث شده و دو بوستان تخصصی با کاربری خاص با نام پارک آبی در منتهی الیه شرقی و بوستان مینیاتوری در قسمت غربی منطقه احداث خواهد شد.

وی در پاسخ به رفت و روب منطقه هشت اظهار داشت: با توجه به سیاستهای اجرایی مدیریت ارشد شهرداری تهران جمع آوری زباله و رفت و روب در قالب پروژه مکانیزه به پیمانکاران واگذار شده است.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه هشت گفت: بالغ بر 350 نفر نیروی انسانی رفت و روب منطقه را برعهده دارند و در شبانه روز 250 تا 270 تن زباله تر و 40 تن زباله خشک توسط پیمانکاران جمع آوری می شود.

وی در رابطه آبگرفتگی معابر منطقه هشت تصریح کرد: با تدبیر خوب شهردار منطقه قسمت عمده مشکلات آبهای سطحی مرتفع شده و با ادامه اجرای پروژه های مربوطه حداکثر تا شهریور امسال بالغ بر 95 در صد مشکلات آب گرفتگی معابر شرق تهران مرتفع خواهد شد.

افشار در پایان به ایستگاههای آتش نشانی مستقر در منطقه 8 اشاره کرد و افزود: با توجه به این که به ازای هر صد هزار نفر جمعیت باید یک ایستگاه آتش نشانی وجود داشته باشد در راستای اجرای این سیاست در محدوده نظام آباد ایستگاه چهارم آتش نشانی احداث خواهد شد.